При каком условии остановят транспорт — Степанов сделал заявление

Степанов. Фото: УП

https://racurs.ua/n152356-pri-kakom-uslovii-ostanovyat-transport-stepanov-sdelal-zayavlenie.html

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Карантин в Украине продолжает действовать, а большинство регионов уже отнесены в «красную» зону из-за критической ситуации с количеством новых больных и госпитализированных.

Министр здравоохранения Максим Степанов назвал условие, при котором работу транспорта в Украине могут остановить. Об этом он рассказал в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

По его словам, сейчас очень важно придерживаться карантина, чтобы сдержать эту мощную вспышку инфекции, которая, в частности, вызвана мутировавшими штаммами.

Если ситуация будет выходить из-под контроля, то отдельным решением правительства мы можем остановить транспорт. Главное, чтобы не было коллапса медицинской системы, это основной показатель, — заявил Степанов.



Министр добавил, что правительство уже обсуждает вопрос общенационального локдауна, но в Минздраве пытаются найти решение, которое позволит балансировать между эпидемиологией и жизнью страны, а также функционированием бизнеса.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в Киеве атакует с новой силой и массово отправляет киевлян на больничные койки. В столичных больницах лечатся 4 тыс. 252 больных. Из них 2 тыс. 700 человек — в тяжелом состоянии.