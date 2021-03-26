Кличко. Фото: Фокус

https://racurs.ua/n152324-kuda-vy-vse-edete-klichko-otreagiroval-na-novoe-uhudshenie-covid-dannyh.html

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Коронавирус в Киеве вспыхнул с новой силой и массово отправляет киевлян на больничные койки. В столичных больницах сегодня, 26 марта, лечатся 4 тыс. 252 больных.

Из них 2 тыс. 700 человек — в тяжелом состоянии. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время брифинга.

По его словам, в столице не уменьшается количество госпитализированых, несмотря на введение локдауна. Сейчас в больницы направилось рекордное количество больных коронавирусом с начала эпидемии, а течение болезни у пациентов усложнилось — кислородную поддержку получают 3 тыс. 488 человек, а под аппаратами ИВЛ лежат 60 больных. Заполненность коек составляет 77%.

За последнюю неделю в Киеве от коронавируса умерли 220 человек, из которых самому младшему пациенту был 31 год, а самому старшему — 95 лет. Кличко также пожаловался на переполненный общественный транспорт.

Те, кому не надо ехать по неотложным делам — оставайтесь, пожалуйста, дома. Не пользуйтесь общественным транспортом. Дайте возможность добраться на работу тем киевлянам, которые обеспечивают деятельность критически важных сфер города. Потому что у нас локдаун, а люди штурмуют транспорт. Куда они все едут?, — заявил Кличко.



Только за минувшие сутки в Киеве обнаружили еще 1 тыс. 164 больных коронавирусом, а умерли 37 человек. В больницы были доставлены 112 пациентов с коронавирусом и 675 больных с подозрением на коронавирус и пневмониями. То есть, всего в стационары медучреждений в сутки попали 787 человек.

Напомним, ранее мы сообщали, что карантин в Киеве внесет изменения в движение транспорта в городе. Уже сегодня, 26 марта, наземный общественный транспорт сможет перевозить больше пассажиров. Теперь ему позволили перевозить не только сидячих, но и определенное количество стоячих пассажиров — половину от общей вместимости транспортного средства.