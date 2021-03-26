Украинку Монзуль первой в мире выбрали арбитром на мужской Чемпионат мира по футболу

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Ракурс

Екатерина Монзуль, украинский футбольный арбитр, станет одной из первых женщин-рефери, которые будут работать на матчах мужского Чемпионата мира-2022 года в Катаре.

Официальный сайт ФИФА сообщил, что впервые в истории матчи чемпионата мира среди мужчин будут судить арбитры-женщины.

Ими станут украинка Екатерина Монзуль и француженка Стефани Фраппар.

Они будут работать в ближайшие дни и на поединках соперников сборной Украины в групповом раунде Евро-2020. 27 марта Фраппар проведет матч отбора ЧМ-2022 Голландия — Латвия в Амстердаме, а на следующий день Монзуль будет судить встречу Австрия — Фарерские острова в Вене.

Хотя они уже работали на нескольких важных поединках в мужских соревнованиях, впервые проводить квалификацию чемпионата мира является особенным событием, и здесь есть чем гордиться. Фраппар и Монзуль очень много работали в последние годы, и эти назначения являются признанием их замечательной работы, — отметил глава Комитета арбитров ФИФА Пьерлуиджи Коллина.

Монзуль работала в финале чемпионата мира среди женщин 2015 года, она судит большое количество матчей в Премьер-лиге Украины, часто приглашается на еврокубковые турниры и соревнования национальных сборных.

39-летняя Монзуль — первая женщина-арбитр в Украине, которая попала в элитную категорию арбитров ФИФА.

Чемпионат мира по футболу 2022 года состоится с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.