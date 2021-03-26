Українку Монзуль першою у світі обрали арбітром на чоловічий Чемпіонат світу з футболу

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Катерина Монзуль, український футбольний арбітр, стане однією з перших жінок-рефері, що працюватимуть на матчах чоловічого Чемпіонату світу-2022 року у Катарі.

Офіційний сайт ФІФА повідомив, що вперше в історії матчі чемпіонату світу серед чоловіків судитимуть арбітри-жінки.

Ними стануть українка Катерина Монзуль та француженка Стефані Фраппар.

Вони працюватимуть найближчими днями на поєдинках суперників збірної України у груповому раунді Євро-2020. 27 березня Фраппар проведе матч відбору ЧС-2022 Нідерланди — Латвія в Амстердамі, а наступного дня Монзуль судитиме зустріч Австрія — Фарерські острови у Відні.

Хоча вони вже працювали на кількох важливих поєдинках у чоловічих змаганнях, уперше проводити кваліфікацію чемпіонату світу є особливою подією, і тут є чим пишатися. Фраппар і Монзуль дуже багато працювали останніми роками, і ці призначення є визнанням їхньої чудової роботи, — зазначив голова Комітету арбітрів ФІФА П'єрлуїджі Колліна.

Монзуль працювала у фіналі чемпіонату світу серед жінок 2015 року, вона судить велику кількіст матчів у Прем'єр-лізі України, часто запрошується на єврокубкові турніри та змагання національних збірних.

39-річна Монзуль — перша жінка-арбітр в Україні, яка потрапила в елітну категорію арбітрів ФІФА.

Чемпіонат світу з футболу 2022 року відбудеться з 21 листопада до 18 грудня у Катарі.