Індія зупинила постачання вакцини CoviShield — МЗС

https://racurs.ua/ua/n152322-indiya-zupynyla-postachannya-vakcyny-covishield-mzs.html

Ракурс

Вакцина CoviShield, яку виготовляє Інститут сироватки крові Serum Institute of India на основі розробок шведсько-британської компанії AstraZeneca, поки не експортуватиметься до України. Індія зупинила поставки імунопрофілактичного препарату не лише до України, а й до інших країн світу, які законтрактували цю вакцину.

Ми б вже мали отримати наступні партії, але дійсно наразі експорт вакцини CoviShield з Індії поставлено на паузу. Я не вдаватимуся у причини цього рішення: деякі з них є публічними і вже озвучені у світових медіа. Деякі з них є непублічними, але факт залишається фактом, — заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу 26 березня.

Він також подякував уряду Індії за те, що відбулося постачання першої партії вакцини до України.

Експорт поставлено на паузу не тільки в Україну, а й в інші країни світу, які купили цю вакцину, зокрема — до Канади та Бразилії, — резюмував міністр.



Нагадаємо, раніше «Ракурс» повідомляв, що Індія тимчасово зупинила експорт вакцини від коронавірусу через намір першочергово задовольнити внутрішній попит й розширити кампанію з вакцинації власного населення. Нині Індія зіткнулася з новим сплеском захворюваності, тому у березні поставки вакцини від коронавірусу за кордон будуть припинені, а кампанії з вакцинації власних громадян — розширені.

Водночас 24 березня представники «Слуги народу» у Верховній Раді оприлюднили іншу версію. Зокрема, «слуга» Михайло Радуцький заявив, що постачання наступної партії вакцини CoviShield (AstraZeneca) з Індії можуть відкласти на певний термін через інформаційну кампанію в Україні проти індійської вакцини. Радуцький тоді не пояснив, яким чином наявність антивакцинаторської позиції у певної категорії населення впливає на офіційний контракт щодо поставки CoviShield, підписаний главою МОЗ Максимом Степановим.