Индия остановила поставки вакцины CoviShield — МИД

https://racurs.ua/n152322-indiya-ostanovila-postavki-vakciny-covishield-mid.html

Ракурс

Вакцина CoviShield, которую производит Институт сыворотки крови Serum Institute of India на основе разработок шведско-британской компании AstraZeneca, пока не будет экспортироваться в Украину. Индия остановила поставки иммунопрофилактического препарата не только в Украину, но и в другие страны мира, которые ранее законтрактовали эту вакцину.

Мы бы уже должны были получить следующие партии, но, действительно, пока экспорт вакцины CoviShield из Индии поставлен на паузу. Я не буду вдаваться в причины этого решения: некоторые из них являются публичными и уже озвученные в мировых СМИ. Некоторые из них являются непубличными, но факт остается фактом, — заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Он также поблагодарил правительство Индии за поставку первой партии вакцины в Украину.

Экспорт поставлен на паузу не только в Украине, но и в другие страны мира, купившие эту вакцину, в частности — в Канаду и Бразилию, — резюмировал министр.



Напомним, ранее «Ракурс» сообщал, что Индия временно остановила экспорт вакцины от коронавируса из-за намерения в первую очередь удовлетворить внутренний спрос и расширить кампанию по вакцинации собственного населения. Сейчас Индия столкнулась с новым всплеском заболеваемости, поэтому в марте поставки вакцины от коронавируса за границу будут прекращены, а кампания по вакцинации собственных граждан — расширена.

24 марта представители «Слуги народа» в Верховной Раде обнародовали другую версию. В частности, «слуга» Михаил Радуцкий заявил, что поставку следующей партии вакцины CoviShield (AstraZeneca) из Индии могут отложить на определенный срок из-за информационной кампании в Украине против индийской вакцины. Радуцкий тогда не объяснил, каким образом наличие антивакцинаторской позиции в определенной категории населения влияет на официальный контракт по поставке CoviShield, подписанный главой Минздрава Максимом Степановым.