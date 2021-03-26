Французский багет может стать охраняемым наследием ЮНЕСКО. Фото: https://ecology.md/

https://racurs.ua/n152321-francuzskiy-baget-mojet-stat-ohranyaemym-naslediem-unesko.html

Ракурс

Внести багет в список Всемирного наследия ЮНЕСКО предложила министр культуры Франции Розелин Башло.

Она заявила, что этот вид хлеба является частью французского наследия и объединяет французов, пишет Parisien.

Багет — живая часть нашего наследия! Живая, но хрупкая, потому что основана на исключительном опыте мастеров и их приверженности этой красивой, но такой сложной работе. Багет — благородный и обманчиво простой продукт. Этот продукт нас объединяет, поэтому я выбрала его, — поделилась министр культуры.



Чтобы багет вошел в список Всемирного наследия, представители страны должны подать заявку в ЮНЕСКО до 31 марта 2021 года. При этом решение будет вынесено не раньше осени 2022 года.

В настоящее время в число объектов списка от Франции входят Кафедральный собор в городе Шартр, наскальные рисунки в пещерах по реке Везер, дворец и парк в Версале, дворец и парк Фонтенбло, древнеримский акведук Пон-дю-Гар и др.