«Вражеских снайперов» на Донбассе заметили у Зеленского

Снайпер. Фото: Istock

https://racurs.ua/n152320-vrajeskih-snayperov-na-donbasse-zametili-u-zelenskogo.html

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Война на Донбассе продолжается, а количество смертей украинских военнослужащих от рук российских снайперов постоянно увеличивается.

Враг выполняет приказы на уничтожение. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак для «Левого берега».

По словам Ермака, большинство смертей украинских воинов в последнее время произошли именно от рук снайперов, а не вследствие случайных осколков или забытых мин.

Это результат сознательного выполнения приказов на уничтожение. Если противоположная сторона не заявляет о выходе из переговоров и декларирует готовность выполнять подписанные ранее документы, мы еще раз призываем сесть за стол переговоров в рамках подгруппы ТКГ по безопасности, — отметил Ермак.

Он добавил, что в начале года в Украине наблюдалось увеличение провокаций со стороны противника, а в последние два месяца на востоке зафиксировали эскалацию конфликта. В связи с этим Украина настаивает на возвращении к соблюдению достигнутых договоренностей от 22 июля 2020 года о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения.

Мы предложили проанализировать весь период, в течение которого действовал режим прекращения огня, и принять решение, сделавшее невозможным снайперские обстрелы. Но российская сторона отказалась провести такое заседание, — заявил глава ОП.

Напомним, ранее мы сообщали, что российская делегация в Трехсторонней контактной группе раскритиковала намерения Украины принять закон о переходном периоде, который будет регулировать деоккупацию Донбасса. Россияне считают, что этот закон якобы нарушает минские соглашения.