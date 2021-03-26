«Ворожих снайперів» на Донбасі помітили в Зеленського

Війна на Донбасі. Фото: Istock

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Війна на Донбасі продовжується, а кількість смертей українських військовослужбовців від рук російських снайперів невпинно збільшується.

Ворог виконує накази на знищення. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак для «Лівого берега».

За словами Єрмака, більшість смертей українських воїнів останнім часом сталися саме від рук снайперів, а не внаслідок випадкових осколків або забутих мін.

Це результат свідомого виконання наказів на знищення. Якщо протилежна сторона не заявляє про вихід із переговорів і декларує готовність виконувати підписані раніше документи, ми ще раз закликаємо сісти за стіл переговорів у рамках підгрупи ТКГ із безпеки, — зазначив Єрмак.

Він додав, що на початку року в Україні спостерігалося збільшення провокацій із боку ворога, а в останні два місяці на сході зафіксували ескалацію конфлікту. У зв’язку з цим Україна наполягає на поверненні до дотримання досягнутих домовленостей від 22 липня 2020 року про режим повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування.

Ми запропонували проаналізувати весь період, протягом якого діяв режим припинення вогню, й ухвалити рішення, які б зробили неможливими снайперські обстріли. Але російська сторона відмовилася провести таке засідання, — заявив очільник ОП.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що російська делегація в Тристоронній контактній групі розкритикувала наміри України прийняти закон про перехідний період, який регулюватиме деокупацію Донбасу. Росіяни вважають, що цей закон нібито порушуватиме мінські угоди.