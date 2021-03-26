Французький багет може стати спадщиною ЮНЕСКО. Фото: https://ecology.md/

https://racurs.ua/ua/n152321-francuzkyy-baget-moje-staty-spadschynou-unesko.html

Ракурс

Внести багет у список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО запропонувала міністр культури Франції Розелін Башло.

Вона заявила, що цей вид хліба є частиною французької спадщини та об'єднує французів, пише Parisien.

Багет — жива частина нашої спадщини! Жива, але тендітна, тому що заснована на винятковому досвіді майстрів та їх прихильності до цієї красивої, але такої складної роботи. Багет — благородний і оманливо простий продукт. Цей продукт об'єднує нас, тому я вибрала його, — поділилася міністр культури.



Щоб багет увійшов до списку Всесвітньої спадщини, представники країни повинні подати заявку в ЮНЕСКО до 31 березня 2021 року. При цьому рішення винесуть не раніше осені 2022 року.

В цей час в число об'єктів списку від Франції входять Кафедральний собор в місті Шартр, наскельні малюнки в печерах по річці Везер, палац і парк у Версалі, палац і парк Фонтенбло, давньоримський акведук Пон-дю-Гар та ін.