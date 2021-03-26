Кличко. Фото: Фокус

https://racurs.ua/ua/n152324-kudy-vy-vsi-yidete-klychko-vidreaguvav-na-nove-pogirshennya-covid-danyh.html

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Коронавірус у Києві вирує з новою силою та масово відправляє киян на лікарняні ліжка. У столичних лікарнях на сьогодні, 26 березня, лікуються 4 тис. 252 хворих.

З них 2 тис. 700 людей — у важкому стані. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час брифінгу.

За його словами, в столиці не зменшується кількість ушпиталених попри запровадження локдауну. Зараз до лікарень направилася рекордна кількість хворих на коронавірус із початку епідемії, а перебіг хвороби в пацієнтів ускладнився — кисневу підтримку отримують 3 тис. 488 людей, а під апаратами ШВЛ лежать 60 хворих. Заповненість ліжок складає 77%.

За останній тиждень у Києві від коронавірусу померли 220 людей, з яких наймолодшій людині був 31 рік, а найстаршій — 95 років. Кличко також поскаржився на переповнений громадський транспорт.

Ті, кому не треба їхати в невідкладних справах — залишайтеся, будь ласка, вдома. Не користуйтеся громадським транспортом. Дайте можливість добратися на роботу тим киянам, які забезпечують діяльність критично важливих сфер міста. Бо в нас локдаун, а люди штурмують транспорт. Куди вони всі їдуть?, — заявив Кличко.



Тільки за минулу добу у Києві виявили ще 1 тис. 164 хворих на коронавірус, а померли 37 людей. До лікарень доставили 112 пацієнтів з коронавірусом й 675 хворих з підозрою на коронавірус та пневмоніями. Тобто, загалом у стаціонари медзакладів за добу потрапили 787 людей.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що карантин у Києві внесе зміни в рух транспорту в місті. Уже сьогодні, 26 березня, наземний громадський транспорт зможе перевозити більше пасажирів. Тепер йому дали змогу перевозити не лише сидячих, а й певну кількість стоячих пасажирів — половину від загальної місткості транспортного засобу.