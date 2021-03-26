Коронавирус в Николаеве. Фото: Istock

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Коронавирус в Николаеве, недавно попавшем в «красную» зону карантина, отправил в больницы рекордное количество больных.

Мест для пациентов не хватает даже в коридорах. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич на своей странице в Facebook.

По его словам, в Николаеве ежедневно фиксируют около 200 больных, а умирают в сутки до 10 пациентов с коронавирусом, поскольку болезнь стала протекать тяжелее.

Это видео не прибавит вам хорошего настроения, но оно полностью показывает реальное положение дел в наших ковидних госпиталях. Загруженность больниц критическая. Нам не хватает медиков, а мест для пациентов не хватает даже в коридорах, — написал он.



Напомним, ранее мы сообщали, что в Николаеве с 24 марта вводится строгий карантин из-за ухудшения ситуации с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19. Ограничения будут действовать до 4 апреля.

По словам мэра Николаева, город уже в «красной» зоне по одному из показателей — количеству госпитализированных пациентов с подтвержденным COVID-19 и подозрением на него в течение последних семи дней на 100 тыс. населения, составляет 101,15 (при допустимом не более, чем 60 на 100 тыс. населения).