Карантин в Україні. Фото: Українска правда

https://racurs.ua/ua/n152373-moz-peredumalo-u-chervoniy-zoni-teper-desyat-regioniv-infografika.html

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Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися. Міністерство охорони здоров’я уже вдруге за 27 березня оновило зони карантину.

«Червона» зона скоротилася до десяти областей, вранці в ній перебувало 13 регіонів. Про це свідчать дані МОЗ.

У новому переліку зі списку «червоних» зон зникли Рівненська, Черкаська та Чернігівська області. Вони тепер віднесені до «помаранчевої» зони.

Таким чином у «червоній» зоні карантину перебувають Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська та Чернівецька області.

При цьому в «помаранчевій» зоні знаходяться Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Рівненська, Черкаська, Чернігівська та Хмельницька області.

Єдиним регіоном, який знаходиться в «жовтій» зоні, є Херсонська область.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров’я заявили, що локдаун в Україні можуть запровадити, якщо велика кількість областей перейдуть в «червону» карантинну зону. Умовою є 50−70% регіонів, які максимально посилили обмеження.