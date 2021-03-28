В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: «Газета.ру»

https://racurs.ua/ua/n152383-koronavirus-v-ukrayini-za-dobu-zabrav-jyttya-ponad-200-osib-infografika.html

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Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися. За минулу добу, 27 березня, зафіксовано ще 11 тис. 932 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19, серед них — 564 дитини та 181 медпрацівник.

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Найбільша кількість нових випадків коронавірусу виявлена в таких регіонах України:

Харківській області — 1 тис. 150;

Дніпропетровській області — 1 тис. 83;

Львівській області — 905;

Донецькій області — 841;

Житомирській області — 791.

Госпіталізовано за добу 5 тис. 52 особи. Наразі на COVID-19 в Україні хворіють понад 311 тис. осіб. Про це свідчать дані сервісу РНБО з відстеження ситуації з СOVID-19.

За добу здійснено 76 тис. 335 тестувань на COVID-19.

Коронавірус за добу забрав життя 203 хворих, одужали — 3 тис. 343 особи.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні:

виявлено 1 млн 644 тис. 63 випадки коронавірусу;

одужали 1 млн 300 тис. 625 хворих;

померли 31 тис. 954 хворих.

Нагадаємо, 27 березня в Україні зменшилася кількість областей, які перебувають у «червоній» карантинній зоні.