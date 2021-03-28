В Канаде злоумышленник с ножом напал на библиотеку

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В Канаде в городе Норт-Ванкувер (провинция Британская Колумбия) вооруженный ножом злоумышленник напал на людей в библиотеке.

Инцидент произошел около 13.45 27 марта по местному времени, сообщает издание Global News.

В результате от полученных ранений скончалась женщина, еще шесть человек госпитализированы.

Злоумышленника задержала полиция. По информации правоохранителей, он действовал в одиночку. Нападавший ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов, он имеет судимость. Мотивы его поступка пока не известны.

По словам свидетелей, злоумышленник начал нападать на людей внутри библиотеки, после чего вышел наружу, где его и задержала полиция.

Напомним, в прошлом году британская королева Елизавета II сократила срок тюремного заключения мужчине, который помог задержать вооруженного ножом злоумышленника на одном из мостов Лондона.