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Ракурс
У Канаді зловмисник з ножем напав на бібліотеку

Напад на бібліотеку стався у Канаді — шестеро поранених та одна загибла

28 бер 2021, 13:03
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У Канаді в місті Норт-Ванкувер (провінція Британська Колумбія) озброєний ножем зловмисник напав на людей у бібліотеці.

Інцидент стався близько 13.45 27 березня за місцевим часом, повідомляє видання Global News.

В результаті від отриманих поранень померла жінка, ще шістьох осіб госпіталізували.

Зловмисника затримала поліція. За інформацією правоохоронців, він діяв сам. Нападник раніше потрапляв в поле зору правоохоронних органів, він має судимість. Мотиви його вчинку наразі не відомі.


За словами свідків, зловмисник почав нападати на людей всередині бібліотеки, після чого вийшов назовні, де його й затримала поліція.

Нагадаємо, торік британська королева Єлизавета II скоротила термін тюремного ув’язнення чоловікові, який допоміг затримати озброєного ножем зловмисника на одному з мостів Лондона.


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