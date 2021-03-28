Ракурсhttps://racurs.ua/
У Канаді зловмисник з ножем напав на бібліотеку
Напад на бібліотеку стався у Канаді — шестеро поранених та одна загиблаhttps://racurs.ua/ua/n152387-napad-na-biblioteku-stavsya-u-kanadi-shestero-poranenyh-ta-odna-zagybla.htmlРакурс
У Канаді в місті Норт-Ванкувер (провінція Британська Колумбія) озброєний ножем зловмисник напав на людей у бібліотеці.
Інцидент стався близько 13.45 27 березня за місцевим часом, повідомляє видання Global News.
В результаті від отриманих поранень померла жінка, ще шістьох осіб госпіталізували.
Зловмисника затримала поліція. За інформацією правоохоронців, він діяв сам. Нападник раніше потрапляв в поле зору правоохоронних органів, він має судимість. Мотиви його вчинку наразі не відомі.
За словами свідків, зловмисник почав нападати на людей всередині бібліотеки, після чого вийшов назовні, де його й затримала поліція.
Нагадаємо, торік британська королева Єлизавета II скоротила термін тюремного ув’язнення чоловікові, який допоміг затримати озброєного ножем зловмисника на одному з мостів Лондона.
.