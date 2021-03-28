У Канаді зловмисник з ножем напав на бібліотеку

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У Канаді в місті Норт-Ванкувер (провінція Британська Колумбія) озброєний ножем зловмисник напав на людей у бібліотеці.

Інцидент стався близько 13.45 27 березня за місцевим часом, повідомляє видання Global News.

В результаті від отриманих поранень померла жінка, ще шістьох осіб госпіталізували.

Зловмисника затримала поліція. За інформацією правоохоронців, він діяв сам. Нападник раніше потрапляв в поле зору правоохоронних органів, він має судимість. Мотиви його вчинку наразі не відомі.

За словами свідків, зловмисник почав нападати на людей всередині бібліотеки, після чого вийшов назовні, де його й затримала поліція.

Нагадаємо, торік британська королева Єлизавета II скоротила термін тюремного ув’язнення чоловікові, який допоміг затримати озброєного ножем зловмисника на одному з мостів Лондона.