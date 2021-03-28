Чому зуби болять від холоду та як цього позбутися, встановили учені

Людські зуби реагують на холод, фото:

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Учені встановили, чому холод викликає біль у зубах і як це зупинити.

Дослідники з Центру інтегрованої діагностики штату Массачусетс (США) виявили раніше не відому функцію одонтобластів — клітин, що утворюють дентин (оболонку під емаллю зуба, яка охоплює м’яку зубну пульпу, котра містить нерви та судини). Про це повідомляє видання EurekAlert.

Ми виявили, що одонтобласти, які підтримують форму зуба, також відповідальні за відчуття холоду, — зазначають дослідники.

Оскільки людські зуби складаються з дуже твердих тканин, вивчати їх складно, тож учені вдалися до експериментів на мишах, яким просвердлили моляри (великі кутні зуби). Біль у мишей з пошкодженими зубами проявлялася через їхню поведінку.

Учені встановили, що білок TRCP5, який експресується в нервах у багатьох частинах тіла, пов’язаний з відчуттям болю від холоду. Так, генетично змінені миші, які не мали гена TRCP5 і яким також пошкодили моляри, не виявляли таких змін у поведінці і поводились як миші без травм зубів.

Тепер у нас є остаточний доказ того, що датчик температури TRCP5 передає холод через одонтобласти і запускає реакцію в нервах, провокуючи біль і гіперчутливість до холоду, — зазначають учені. — Ця чутливість до холоду може бути способом організму захистити пошкоджений зуб від додаткових травм.

У відповідь на холод білок TRCP5 відкриває канали в мембрані одонтобластів, дозволяючи іншим молекулам, таким як кальцій, проникати та взаємодіяти з клітиною, що призводить до посиленої сигналізації через нерви, яка відчувається як біль.

Більшість клітин і тканин уповільнюють обмін речовин у присутності холоду, саме тому донорські органи кладуть на лід, — наголошують дослідники. — Але TRPC5 робить клітини більш активними в холоді.

Учені також визначили фармакологічну мішень для мінімізації чутливості зубів до холоду. Протягом століть олія гвоздики використовувалася як засіб від болю в зубах. Активним агентом в олії гвоздики є евгенол, який блокує TRCP5.

Зубні пасти, що містять евгенол, вже представлені на ринку, але результати цього дослідження можуть призвести до більш активного його застосування для лікування зубів, які мають підвищену чутливість до холоду, — зазначають учені.

Так, можуть з’явитися нові препарати на основі евгенолу для системного лікування пацієнтів від екстремальної чутливості до холоду, яка виникає в результаті хіміотерапії, зазначають дослідники.