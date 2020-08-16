Скреготіння зубами — що таке бруксизм. Фото: Pixabay

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Скреготіння зубами, також відоме як бруксизм, вражає приблизно кожного п'ятого, або 20% дорослого населення в усьому світі. Будь-яке «затирання», «скрегіт», стиснення зубів або жувальні рухи, які ви робите, коли не їсте, можна розглядати як форму бруксизму.

Від скреготу зубами може бути важко відмовитися, особливо якщо ви робите це уві сні. Але якщо не перейматися вирішенням цієї проблеми, скреготіння зубами може призвести до довгострокових ускладнень, таких, як втрата емалі й опускання ясен. Ось чому так важливо діагностувати і припинити цю звичку вчасно.

Як дізнатися, чи скриплю я зубами?

Розрізняють два основних типи скреготу зубами: денний і нічний. Більшість людей, які скриплять зубами протягом дня, знають про це. Але якщо ви скрипите зубами тільки вночі, можливо, ви навіть не здогадуєтесь про проблему.

Закарі Лінхарт, доктор медицини, стоматолог, який має власну практику в Нью-Йорку і спеціалізується на косметичній і реставраційній стоматології, може безпомилково розпізнати ознаки несвідомого скреготу зубами. «Найпоширеніша візуальна ознака — прямі, гострі краї зубів, що вказують на те, що ви стираєте зубну емаль», — каже він.

До інших ознак того, що ви можете скреготати зубами, належать:

зубний біль і чутливість;

зменшення тонусу м'язів обличчя, через що кутки рота опускаються;

лицьовий біль;

утруднення при жуванні та відмітини на внутрішній стороні щоки;

тупий біль у районі скронь, який може поширюватися на нижню щелепу.

Впізнати симптоми бруксизму може не лише стоматолог, а й будь-який досвідчений терапевт. Психолог також може виявити ознаки скреготіння зубами, якщо воно пов'язане з іншими станами, такими, як занепокоєння або стрес.

Як перестати скреготати зубами

Лікування бруксизму найкраще проводити під наглядом стоматолога, але є деякі прийоми, які ви можете спробувати застосувати в домашніх умовах, щоб доповнити лікування і назавжди позбутися цієї шкідливої звички.

Використовуйте капу

За словами Лінхарта, найпоширеніше пристосування для лікування бруксизму — це капа. Лінхарт каже, що капи не завадять вам скреготати або стискати зуби, але вони можуть захистити їх від несприятливих наслідків таких дій.

Капи зазвичай призначені для використання в нічний час, але людям, у яких є більш серйозні симптоми бруксизму, можуть порадити носити їх протягом дня.

Процес отримання капи простий, та й сама капа зручна в носінні. Стоматолог зніме зліпки з ваших зубів, щоб створити індивідуальну капу, яка буде найбільш зручною.

Відновіть нормальний прикус

Коронопластика — це процедура, яка вирівнює поверхню зубів. Якщо причиною бруксизму і стискання щелеп є нерівні зуби, вона може виявитися корисною.

Як тільки поверхні зубів будуть вирівняні, вас буде рідше відвідувати нав'язливе бажання їх «поточити». Визначити, чи підійде вам цей метод лікування, допоможе стоматолог.

Спробуйте ботокс

Як не дивно, але горезвісні «уколи краси» можуть стати непоганим засобом, щоб позбутися скрипу зубів. Після ін'єкції ботокс обмежує рухливість м'язів щелепи, що відповідають за скреготіння зубами. Це лікування є популярним серед людей, які мають особливі психічні причини, що викликають мимовільний бруксизм, — наприклад, аутизм.

Оскільки результат від ін'єкцій триває від трьох до шести місяців, такі уколи — тимчасове рішення. У 2016 році було опубліковано дослідження, в якому ін'єкції ботоксу застосовувалися як клінічне лікування бруксизму. Виявилося, що, попри свою нешкідливість, такі уколи можуть спровокувати певні побічні ефекти — м'язову слабкість і утруднене ковтання.

Приймайте міорелаксанти

Міорелаксанти, що відпускаються за рецептом, можуть бути корисні тим, хто скрипить зубами по ночах, оскільки вони послаблюють м'язи, що стискають щелепи, поки ви спите. Оскільки міорелаксанти впливають на швидкість реакції і можливість керування автомобілем, вони не підходять для денного використання.

Ефективність цього лікування мало вивчена через відсутність довгострокових досліджень з великою вибіркою. Тому перед прийомом міорелаксантів варто проконсультуватися з хірургом-стоматологом.

Вчіться керувати стресом і тривогою

За словами Лінхарта, оскільки стрес може викликати м'язове напруження, впоравшись з ним, ви зможете полегшити бруксизм. Хоча «регулювати стрес» — легше сказати, ніж зробити, існують ефективні прийоми для цього. Наприклад:

аеробні вправи — біг, їзда на велосипеді або високоінтенсивні інтервальні тренування (HIIT);

практика медитації, яка також може допомогти краще зрозуміти, як розслабляти щелепи;

відвідування психотерапевта.

Розслабтеся перед сном

Якщо ви витратите час на те, щоб розслабитися, перш ніж вляжеться в ліжко, це може полегшити нічний скрегіт зубами. Ось кілька способів розслабитися перед сном:

слухати білий шум;

лягати спати в один і той самий час;

теплий компрес на щелепу;

трав'яні чаї, особливо з ромашкою;

обмеження використання інтернету, телебачення і телефону;

медитація.

Перестаньте жувати те, що не є їжею

Жування льоду, жувальної гумки або чогось іще окрім їжі активує жувальний рефлекс. Також краще уникати жувальної, липкої, твердої або хрусткої їжі.

Виконуйте вправи для язика і щелепи

Вправи для язика і щелепи можуть допомогти зменшити напругу і знизити ймовірність виникнення нічного скреготу. Одна з найпростіших — притиснути кінчик язика до піднебіння і спробувати відкривати-закривати рот. Ця розтяжка може зняти напругу в м'язах, що оточують щелепу.

Що викликає скрегіт зубами?

Бруксизм може з'явитися у будь-кого в будь-який момент життя. Іноді діти переймають цю звичку як спосіб заспокоїтися, і вона зберігається в дорослому житті. За оцінками педіатрів, бруксизм частіше зустрічається у дітей, ніж у дорослих, і приблизно третина дітей, які користуються цією звичкою як способом заспокоїтися, не переросте її згодом.

Ймовірно, ваш скрегіт зубами має емоційний або неврологічний компонент. Стресові події, посттравматичний стресовий розлад або почуття тривоги можуть спровокувати бруксизм. Розуміння того, коли ви почали скрипіти зубами і чому, може допомогти визначити, як найкраще зупинитися.

Дослідження 2018 року, опубліковане в Swiss Dental Journal, показало, що фактори ризику бруксизму у дорослих включають:

вживання алкоголю;

тривожність;

обструктивне апное уві сні;

куріння сигарет;

хропіння;

стресовий спосіб життя.

У медичному огляді 2019 року, опублікованому у Відкритому журналі медичних досліджень Македонії, були виявлені додаткові причини бруксизму:

нестача поживних речовин;

скупченість зубів;

деякі антидепресанти;

синдром Дауна.

Скреготіння зубами тягне за собою довгострокові ускладнення

За словами Лінхарта, скрегіт зубами викликає сильне зношування емалі, тому важливо вчасно звернутися по лікування. Наприклад, бруксизм може призвести до таких ускладнень, як:

сколені зуби;

зношена емаль;

опускання ясен;

втрата кісткової маси;

захворювання щелепи;

хронічні головні болі.



Бруксизму важко позбутися, особливо нічної його форми, про яку ви можете навіть не здогадуватися. Навіть якщо ви намагаєтеся лікувати скреготіння зубами домашніми засобами, важливо звернутися до стоматолога. Він може допомогти відстежувати прогрес на цьому шляху і за потреби порадить інші варіанти лікування.

Найгірше, що ви можете зробити, — це просто чекати, поки звичка мине сама собою. «Виправте ситуацію якомога скоріше. Зубна емаль, одного разу зникнувши, зникне назавжди», — попереджає Лінхарт.