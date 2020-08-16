Скрежетание зубами — что такое бруксизм. Фото: Pixabay

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Скрежетание зубами, также известное как бруксизм, поражает примерно каждого пятого, или 20% взрослого населения во всем мире. Любое «затирание», «скрежетание», сжатие зубов или жевательные движения, которые вы делаете, когда не едите, можно рассматривать как форму бруксизма.

От скрежета зубами может быть трудно отказаться, особенно если вы делаете это во сне. Но если не обеспокоиться решением этой проблемы, скрежетание зубами может привести к долгосрочным осложнениям, таким, как потеря эмали и опускание десен. Вот почему так важно диагностировать и пресечь эту привычку вовремя.

Как узнать, скриплю ли я зубами?

Различают два основных типа скрежета зубами: дневной и ночной. Большинство людей, которые скрипят зубами в течение дня, знают об этом. Но если вы скрипите зубами только ночью, возможно, вы даже не догадываетесь о проблеме.

Закари Линхарт, доктор медицины, стоматолог, который владеет собственной практикой в Нью-Йорке и специализируется на косметической и реставрационной стоматологии, может безошибочно распознать признаки бессознательного скрежета зубами. «Самый распространенный визуальный признак — прямые, острые края зубов, указывающие на то, что вы стираете зубную эмаль», — говорит он.

К другим признакам того, что вы можете скрежетать зубами, относятся:

зубная боль и чувствительность;

уменьшение тонуса мышц лица, из-за чего уголки рта опускаются;

лицевая боль;

затруднение при жевании и отметины на внутренней стороне щеки;

тупая боль в районе висков, которая может распространяться на нижнюю челюсть.

Опознать симптомы бруксизма может не только стоматолог, но и любой опытный терапевт. Психолог также может обнаружить признаки скрежетания зубами, если оно связано с другими состояниями, такими, как беспокойство или стресс.

Как перестать скрежетать зубами

Лечение бруксизма лучше проводить под наблюдением стоматолога, но есть некоторые приемы, которые вы можете попробовать применить в домашних условиях, чтобы дополнить лечение и навсегда избавиться от этой вредной привычки.

Используйте капу

По словам Линхарта, наиболее распространенное приспособление для лечения бруксизма — это капа. Линхарт говорит, что капы не помешают вам скрежетать или стискивать зубы, но они могут защитить их от неблагоприятных последствий таких действий.

Капы обычно предназначены для использования в ночное время, но людям, у которых имеются более серьезные симптомы бруксизма, могут посоветовать носить их в течение дня.

Процесс получения капы прост, да и сама капа удобна в носке. Стоматолог снимет слепки с ваших зубов, чтобы создать индивидуальную капу, которая будет наиболее удобна.

Восстановите нормальный прикус

Коронопластика — это процедура, которая выравнивает поверхность зубов. Если причиной бруксизма и стискивания челюстей являются неровные зубы, она может оказаться полезной.

Как только поверхности зубов будут выровнены, вас будет реже посещать навязчивое желание их «поточить» друг о друга. Определить, подойдет ли вам этот метод лечения, поможет стоматолог.

Попробуйте ботокс

Как ни странно, но пресловутые «уколы красоты» могут стать неплохим средством, чтобы избавиться от скрипа зубов. После инъекции ботокс ограничивает подвижность мышц челюсти, отвечающих за скрежетание зубами. Это лечение популярно среди людей, у которых есть особые психические причины, вызывающие непроизвольный бруксизм, — например, аутизм.

Поскольку результат от инъекций длится от трех до шести месяцев, такие уколы — временное решение. В 2016 году было опубликовано исследование, в котором инъекции ботокса применялись в качестве клинического лечения бруксизма. Оказалось, что, несмотря на свою безвредность, такие уколы могут спровоцировать определенные побочные эффекты — мышечную слабость и затрудненное глотание.

Принимайте миорелаксанты

Миорелаксанты, отпускаемые по рецепту, могут быть полезны тем, кто скрипит зубами по ночам, поскольку они ослабляют сжимающие челюсти мышцы, пока вы спите. Поскольку миорелаксанты влияют на скорость реакции и возможность управления автомобилем, они не подходят для дневного использования.

Эффективность этого лечения мало изучена из-за отсутствия долгосрочных исследований с большой выборкой. Поэтому перед приемом миорелаксантов следует проконсультироваться с хирургом-стоматологом.

Учитесь управлять стрессом и тревогой

По словам Линхарта, поскольку стресс может вызвать мышечное напряжение, справившись с ним, вы сможете облегчить бруксизм. Хотя «регулировать стресс» — легче сказать, чем сделать, существуют эффективные приемы для этого. Например:

аэробные упражнения — бег, езда на велосипеде или высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT);

практика медитации, которая также может помочь лучше понять, как расслаблять челюсти;

посещение психотерапевта.

Расслабьтесь перед сном

Если вы потратите время на то, чтобы расслабиться, прежде чем уляжетесь в постель, это может облегчить ночное скрежетание зубами. Вот несколько способов расслабиться перед сном:

слушать белый шум;

ложиться спать в одно и то же время;

теплый компресс на челюсть;

травяные чаи, особенно с ромашкой;

ограничение использования интернета, телевидения и телефона;

медитация.

Перестаньте жевать то, что не является едой

Жевание льда, жевательной резинки или чего-либо еще кроме еды активирует жевательный рефлекс. Также лучше избегать жевательной, липкой, твердой или хрустящей пищи.

Выполняйте упражнения для языка и челюсти

Упражнения для языка и челюсти могут помочь уменьшить напряжение и снизить вероятность возникновения ночного скрежета. Одно из самых простых — прижать кончик языка к небу и попробовать открывать-закрывать рот. Эта растяжка может снять напряжение в мышцах, окружающих челюсть.

Что вызывает скрежетание зубами?

Бруксизм может появиться у кого угодно в любой момент жизни. Иногда дети перенимают эту привычку как способ успокоиться, и она сохраняется во взрослой жизни. По оценкам педиатров, бруксизм чаще встречается у детей, чем у взрослых, и примерно треть детей, пользующихся этой привычкой в качестве способа успокоиться, не перерастет ее со временем.

Вероятно, в вашем скрежетании зубами есть эмоциональный или неврологический компонент. Стрессовые события, посттравматическое стрессовое расстройство или чувство тревоги могут спровоцировать бруксизм. Понимание того, когда вы начали скрипеть зубами и почему, может помочь определить, как лучше всего остановиться.

Исследование 2018 года, опубликованное в Swiss Dental Journal, показало, что факторы риска бруксизма у взрослых включают:

употребление алкоголя;

тревожность;

обструктивное апноэ во сне;

курение сигарет;

храп;

стрессовый образ жизни.

В медицинском обзоре 2019 года, опубликованном в Открытом журнале медицинских исследований Македонии, были обнаружены дополнительные причины бруксизма:

недостаток питательных веществ;

скученность зубов;

некоторые антидепрессанты;

синдром Дауна.

Скрежетание зубами влечет за собой долгосрочные осложнения

По словам Линхарта, скрежет зубами вызывает сильный износ эмали, поэтому важно вовремя обратиться за лечением. Например, бруксизм может привести к таким осложнениям, как:

сколотые зубы;

изношенная эмаль;

опускание десен;

потеря костной массы;

заболевания челюсти;

хронические головные боли.



От бруксизма трудно избавиться, особенно от ночной его формы, о которой вы можете даже не подозревать. Даже если вы пытаетесь лечить скрежет зубами домашними средствами, важно обратиться к стоматологу. Он может помочь отслеживать прогресс на этом пути и при необходимости порекомендует другие варианты лечения.

Худшее, что вы можете сделать, — это просто ждать, пока привычка исчезнет сама собой. «Исправьте ситуацию как можно скорее. Зубная эмаль, однажды исчезнув, исчезнет навсегда», — предупреждает Линхарт.