Почему зубы болят от холода и как от этого избавиться, установили ученые

Человеческие зубы реагируют на холод, фото:

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Ракурс

Ученые установили, почему холод вызывает боль в зубах и как это остановить.

Исследователи из Центра интегрированной диагностики штата Массачусетс (США) обнаружили ранее неизвестную функцию одонтобластов — клеток, образующих дентин (оболочку под эмалью зуба, которая охватывает мягкую зубную пульпу, содержащую нервы и сосуды). Об этом сообщает издание EurekAlert.

Мы обнаружили, что одонтобласты, которые поддерживают форму зуба, также ответственны за чувство холода, — отмечают исследователи.

Поскольку человеческие зубы состоят из очень твердых тканей, изучать их сложно, поэтому ученые прибегли к экспериментам на мышах, которым просверлили моляры (большие коренные зубы). Боль у мышей с поврежденными зубами проявлялась через их поведение.

Ученые установили, что белок TRCP5, который экспрессируется в нервах во многих частях тела, связан с ощущением боли от холода. Так, генетически измененные мыши, которые не имели гена TRCP5 и которым также повредили моляры, не проявляли таких изменений в поведении и вели себя как мыши без травм зубов.

Теперь у нас есть окончательное доказательство того, что датчик температуры TRCP5 передает холод через одонтобласты и запускает реакцию в нервах, провоцируя боли и чувствительность к холоду, — отмечают ученые. — Эта чувствительность к холоду может быть способом организма защитить поврежденный зуб от дополнительных травм.

В ответ на холод белок TRCP5 открывает каналы в мембране одонтобластов, позволяя другим молекулам, таким как кальций, проникать и взаимодействовать с клеткой, что приводит к повышенной сигнализации через нервы, которая ощущается как боль.

Большинство клеток и тканей замедляют обмен веществ в присутствии холода, поэтому донорские органы кладут на лед, — отмечают исследователи. — Но TRPC5 делает клетки более активными в холоде.

Ученые также определили фармакологическую мишень для минимизации чувствительности зубов к холоду. На протяжении веков масло гвоздики использовалась как средство от боли в зубах. Активным агентом в масле гвоздики является эвгенол, который блокирует TRCP5.

Зубные пасты, содержащие эвгенол, уже представлены на рынке, но результаты этого исследования могут привести к более активному его применения для лечения зубов, которые имеют повышенную чувствительность к холоду, — отмечают ученые.

Так, могут появиться новые препараты на основе эвгенола для системного лечения пациентов от экстремальной чувствительности к холоду, которая возникает в результае химиотерапии, отмечают исследователи.