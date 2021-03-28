В Україні відбуваються довибори до Верховної Ради, фото:

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Довибори до Верховної Ради відбуваються сьогодні, 28 березня, у двох виборчих округах — № 50 (Івано-Франківська область) та № 87 (Донецька область). Для їх проведення утворено 229 виборчих дільниць (221 — звичайна та вісім — спеціальних).

Загалом у довиборах до Ради можуть взяти участь 295 тис. виборців. Про це повідомляє прес-служба Центральної виборчої комісії (ЦВК).

Довибори розпочалися о 8.00. Станом на 12.00 явка виборців склала:

виборчий округ № 50 — 8,2%;

виборчий округ № 87 — 7,71%.

У ЦВК зазначають, що під час позачергових виборів 21 липня 2019 року явка виборців станом на 12.00 становила 18,18% в окрузі № 50 та 11,88%. в окрузі № 87.

Сьогодні також відбуваються проміжні та повторні вибори депутатів сільських, селищних та міських рад, тож загалом вибори проходять в усіх областях України.

Для охорони проведення виборів задіяні понад 3,5 тис. поліцейських, військовослужбовців Нацгвардії та Державної служби з надзвичайних ситуацій. Також створено мобільні резерви правоохоронців. Про це повідомляє прес-служба МВС.

Нагадаємо, спостерігачі вже зафіксували низку порушень під час довиборів до Верховної Ради.