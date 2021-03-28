У Києві триває епідемія коронавірусу, фото: «Слово і Діло»

https://racurs.ua/ua/n152389-epidemiya-v-kyievi-za-dobu-gospitalizuvaly-ponad-500-hvoryh-infografika.html

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Коронавірус у Києві активно поширюється. За минулу добу. 27 березня, у столиці виявлено ще 374 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

При цьому госпіталізація знадобилася 527 хворим (45 пацієнтів з COVID-19 та 482 пацієнти з підозрою на коронавірус та пневмоніями). Мер Києва Віталій Кличко повідомив про це у своєму Telegram-каналі.

Найбільше нових випадків коронавірусу зафіксували в таких районах столиці:

Дніпровському — 120;

Дарницькому — 110;

Оболонському — 60.

Зазначається, що серед нових випадків коронавірусу:

205 жінок віком від 21 до 90 років;

25 дівчаток віком від трьох до 17 років;

144 чоловіки віком від 18 до 90 років;

15 хлопчиків віком від одного до 17 років.

Померли від коронавірусу за добу 35 осіб, одужали — 284 хворих.

Наразі у столиці — понад 51 тис. активних випадків коронавірусу.

За весь час епідемії коронавірусу у столиці: