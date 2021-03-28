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Ракурс
У Києві триває епідемія коронавірусу, фото: «Слово і Діло»

Епідемія в Києві — за добу госпіталізували понад 500 хворих (ІНФОГРАФІКА)

28 бер 2021, 14:13
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Коронавірус у Києві активно поширюється. За минулу добу. 27 березня, у столиці виявлено ще 374 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

При цьому госпіталізація знадобилася 527 хворим (45 пацієнтів з COVID-19 та 482 пацієнти з підозрою на коронавірус та пневмоніями). Мер Києва Віталій Кличко повідомив про це у своєму Telegram-каналі.

Найбільше нових випадків коронавірусу зафіксували в таких районах столиці:

  • Дніпровському — 120;
  • Дарницькому — 110;
  • Оболонському — 60.

Зазначається, що серед нових випадків коронавірусу:

  • 205 жінок віком від 21 до 90 років;
  • 25 дівчаток віком від трьох до 17 років;
  • 144 чоловіки віком від 18 до 90 років;
  • 15 хлопчиків віком від одного до 17 років.

Померли від коронавірусу за добу 35 осіб, одужали — 284 хворих.

Наразі у столиці — понад 51 тис. активних випадків коронавірусу.


За весь час епідемії коронавірусу у столиці:

  • виявили 159 тис. 367 випадків COVID-19;
  • одужали 104 тис. 901 пацієнтів;
  • померли 3 тис. 309 хворих.

Коронавірус у Києві, інфографіка: КМДА

Джерело: Ракурс


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