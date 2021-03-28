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У Києві триває епідемія коронавірусу, фото: «Слово і Діло»
Епідемія в Києві — за добу госпіталізували понад 500 хворих (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n152389-epidemiya-v-kyievi-za-dobu-gospitalizuvaly-ponad-500-hvoryh-infografika.htmlРакурс
Коронавірус у Києві активно поширюється. За минулу добу. 27 березня, у столиці виявлено ще 374 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
При цьому госпіталізація знадобилася 527 хворим (45 пацієнтів з COVID-19 та 482 пацієнти з підозрою на коронавірус та пневмоніями). Мер Києва Віталій Кличко повідомив про це у своєму Telegram-каналі.
Найбільше нових випадків коронавірусу зафіксували в таких районах столиці:
- Дніпровському — 120;
- Дарницькому — 110;
- Оболонському — 60.
Зазначається, що серед нових випадків коронавірусу:
- 205 жінок віком від 21 до 90 років;
- 25 дівчаток віком від трьох до 17 років;
- 144 чоловіки віком від 18 до 90 років;
- 15 хлопчиків віком від одного до 17 років.
Померли від коронавірусу за добу 35 осіб, одужали — 284 хворих.
Наразі у столиці — понад 51 тис. активних випадків коронавірусу.
За весь час епідемії коронавірусу у столиці:
- виявили 159 тис. 367 випадків COVID-19;
- одужали 104 тис. 901 пацієнтів;
- померли 3 тис. 309 хворих.
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