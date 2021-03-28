Пекін страждає від піщаної бурі, фото: «Сіньхуа»

https://racurs.ua/ua/n152390-druga-za-misyac-pischana-burya-nakryla-pekin-foto-video.html

Ракурс

Пекін, столиця Китаю, потерпає від вже другої за місяць потужної піщаної бурі.

Сильні вітри сьогодні, 28 березня, принесли з собою пісок та пил. Про це повідомляє видання «Сіньхуа».

Попри це, на вулицях китайської столиці спостерігаються не лише автомобілі, а й перехожі та велосипедисти, яким доводиться вживати заходів для захисту органів дихання.

Нещодавно, 15 березня, північні райони Китаю, а також Монголія, були вражені найсильнішою за десятиліття піщаною бурею. Тоді в деяких районах забруднення повітря перевищило максимально допустиму норму у 160 разів.

Нагадаємо, у лютому вітер, який приніс з собою пісок із Сахари, змінив колір неба над низкою районів Франції. Пісок тоді дістався і гірськолижних курортів, вкривши тамтешній сніг і унеможлививши традиційну зимову розвагу, оскільки лижі по забрудненому пилом снігу погано ковзали та швидко пошкоджувалися.