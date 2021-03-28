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Ракурс
Пекін страждає від піщаної бурі, фото: «Сіньхуа»

Друга за місяць піщана буря накрила Пекін (ФОТО, ВІДЕО)

28 бер 2021, 14:47
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Пекін, столиця Китаю, потерпає від вже другої за місяць потужної піщаної бурі.

Сильні вітри сьогодні, 28 березня, принесли з собою пісок та пил. Про це повідомляє видання «Сіньхуа».

Попри це, на вулицях китайської столиці спостерігаються не лише автомобілі, а й перехожі та велосипедисти, яким доводиться вживати заходів для захисту органів дихання.

Нещодавно, 15 березня, північні райони Китаю, а також Монголія, були вражені найсильнішою за десятиліття піщаною бурею. Тоді в деяких районах забруднення повітря перевищило максимально допустиму норму у 160 разів.

Пекін страждає від піщаної бурі, фото: «Сіньхуа»

Пекін страждає від піщаної бурі, фото: «Сіньхуа»

Пекін страждає від піщаної бурі, фото: «Сіньхуа»

Пекін страждає від піщаної бурі, фото: «Сіньхуа»


Нагадаємо, у лютому вітер, який приніс з собою пісок із Сахари, змінив колір неба над низкою районів Франції. Пісок тоді дістався і гірськолижних курортів, вкривши тамтешній сніг і унеможлививши традиційну зимову розвагу, оскільки лижі по забрудненому пилом снігу погано ковзали та швидко пошкоджувалися.


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