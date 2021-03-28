Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Фото: kommersant.ru

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Ракурс

Никол Пашинян, премьер-министр Армении, 28 марта анонсировал свою отставку.

Глава армянского правительства уйдет с поста в апреле 2021 года. В июне в стране должны состояться внеочередные парламентские выборы. Об этом Пашинян заявил на митинге в селе Арагаци в Армавирской области. Видео с происшествием он опубликовал на собственной странице в Facebook.

В апреле я подам в отставку, не чтобы уйти, а чтобы состоялись внеочередные парламентские выборы. В этот период я продолжу оставаться исполняющим обязанности премьера, — отметил он.

Законы Армении предусматривают, что для досрочных выборов надо распустить парламент. Это возможно, если глава правительства уйдет в отставку и парламент дважды не сможет избрать нового премьера. Ожидается, что Пашинян объявит отставку 20 апреля.

Досрочные выборы в парламент Армении запланированы на 20 июня. В Ереване надеются, что новый парламент положит конец политическому кризису, который продолжается с осени 2020 года, когда Армения фактически потерпела поражение в войне с Азербайджаном за Нагорный Карабах.

Напомним, в феврале главный штаб Вооруженных сил Армении потребовал отставки Николы Пашиняна с поста главы правительства. Активисты, которые требуют отставки премьер-министра, проводили акции протеста, перекрывая улицы. Сам Пашинян считает заявление Генштаба попыткой военного переворота.