У Євросоюзі з’являться COVID-паспорти, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n151874-covid-pasporty-ievrosouzu-ievrokomisiya-rozkryla-detali.html

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Єврокомісія представила проект так званих COVID-паспортів — цифрових сертифікатів, які підтверджуватимуть щеплення від коронавірусу.

Щоб уникнути дискримінації осіб, які ще не вакцинувалися, Єврокомісія пропонує створити не лише сертифікати сумісності вакцинації, але й сертифікати результатів тестування та сертифікати для осіб, які одужали після коронавірусної хвороби COVID-19. Про це повідомляє прес-служба Єврокомісії.

Такі сертифікати будуть дійсними у всіх країнах Євросоюзу, а також у Ісландії, Ліхтенштейні, Норвегії та Швейцарії.

Вони будуть безкоштовними й будуть доступними в електронному чи паперовому форматах.

Такі сертифікати міститимуть QR-код та мінімум персональної інформації (ім'я, дату народження, дату видачі та інформацію про вакцинацію, тестування чи одужання після COVID-19).

У Єврокомісії сподіваються, що застосування COVID-паспортів дозволить громадянам ЄС і членам їхніх сімей безпечно і з мінімальними обмеженнями подорожувати цього літа.

Їх також планують видавати тим, хто не громадянами країн Євросоюзу.

Зазначається, що COVID-паспорти — тимчасовий захід, який діятиме, доки Всесвітня організація охорони здоров’я не оголосить про закінчення міжнародної надзвичайної ситуації в галузі охорони здоров’я, пов’язаної з COVID-19.

Нагадаємо, у МОЗ України нещодавно розповіли про українські COVID-паспорти.