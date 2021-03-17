В Евросоюзе появятся COVID-паспорта, фото: «Укринформ»

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Еврокомиссия представила проект так называемых COVID-паспортов — цифровых сертификатов, подтверждающих прививку от коронавируса.

Чтобы избежать дискриминации лиц, которые еще не вакцинировались, Еврокомиссия предлагает создать не только сертификаты совместимости вакцинации, но и сертификаты результатов тестирования и сертификаты для лиц, выздоровели после коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Такие сертификаты будут действительны во всех странах Евросоюза, а также в Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии.

Они будут бесплатными и будут доступны в электронном или бумажном форматах.

Такие сертификаты будут содержать QR-код и минимум персональной информации (имя, дату рождения, дату выдачи и информацию о вакцинации, тестирование или выздоровления после COVID-19).

В Еврокомиссии надеются, что применение COVID-паспортов позволит гражданам ЕС и членам их семей безопасно и с минимальными ограничениями путешествовать этим летом.

Их также планируют выдавать тем, кто не являются гражданами стран Евросоюза.

Отмечается, что COVID-паспорта — временная мера, которая будет действовать, пока Всемирная организация здравоохранения не объявит об окончании международной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, связанной с COVID-19.

Напомним, в Минздраве Украины недавно рассказали об украинских COVID-паспортах.