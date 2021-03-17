Выборам в Харькове быть — в Раде согласовали дату

Выборы в Харькове. Фото: РБК

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Выборы в Харькове после смерти мэра Геннадия Кернеса назначил профильный комитет Рады. Он согласовал решение о проведении выборов мэра Харькова 31 октября 2021 года.

Решение было принято на заседании Комитета Верховной Рады 17 марта. Об этом стало известно из трансляции заседания.

Нардепы приняли решение поручить народным депутатам Украины, членам комитета разработать и внести на рассмотрение парламента проект постановления Верховной Рады о назначении внеочередных выборов Харьковского городского головы.

Рекомендовать Верховной Раде Украины проект постановления ВРУ о назначении внеочередных выборов Харьковского городского головы в целом, поручить выступить на пленарном заседании ВРУ народному депутату Украины Алине Загоруйко, — заявил глава Комитета Андрей Клочко.



Решение поддержали все присутствующие члены комитета — 21 народный депутат. После голосования в Верховной Раде Центральная избирательная комиссия должна определить размер расходов, необходимых для проведения внеочередных выборов, а Кабмин обеспечит финансирование за счет субвенции из государственного бюджета.

Напомним, ранее мы сообщали, что внеочередные выборы мэра Харькова не может назначить Верховная Рада, поскольку Харьковский горсовет не предоставил необходимые документы о смерти Геннадия Кернеса.