Виборам у Харкові бути — в Раді узгодили дату

Вибори у Харкові. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n151873-vyboram-u-harkovi-buty-v-radi-uzgodyly-datu.html

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Вибори у Харкові після смерті мера Геннадія Кернеса призначив профільний комітет Ради. Він погодив рішення про проведення виборів мера Харкова 31 жовтня 2021 року.

Рішення ухвалили на засіданні Комітету Верховної Ради 17 березня. Про це стало відомо з трансляції засідання.

Нардепи ухвалили рішення доручити народним депутатам України, членам комітету розробити та внести на розгляд парламенту проект постанови Верховної Ради про призначення позачергових виборів Харківського міського голови.

Рекомендувати Верховній Раді України проект постанови ВРУ про призначення позачергових виборів Харківського міського голови в цілому, доручити виступити на пленарному засіданні ВРУ народному депутату України Аліні Загоруйко, — заявив голова Комітету Андрій Клочко.



Рішення підтримали усі присутні члени комітету — 21 народний депутат. Після голосування у Верховній Раді Центральна виборча комісія має визначити розмір видатків, необхідних для проведення позачергових виборів, а Кабмін забезпечити фінансування коштом субвенції з державного бюджету.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що позачергові вибори мера Харкова не може призначити Верховна Рада, оскільки Харківська міськрада не надала необхідні документи про смерть Геннадія Кернеса.