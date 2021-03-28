Дату выдачи единого санитарного сертификата назвали в ЕС. Фото: tourprom.ru

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Единый в Евросоюзе санитарный сертификат будет доступен для граждан ЕС с 15 июня 2021 года.

Этот документ будет содержать имя владельца, дату его рождения и номер паспорта. Будут указываться и сведения о том, прошел ли гражданин вакцинацию и каким препаратом, а также, болел ли он коронавирусом. Паспорт будет факультативным, но авиакомпании могут его требовать. Пассажир должен будет сдать тест на COVID-19, если не будет иметь такого документа. Об этом 28 марта заявил комиссар Еврокомиссии по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в эфире телеканала LCI.

При этом в ЕК не ожидают резкого роста туристических поездок в Европе из-за эпидемиологической ситуации. Специалисты прогнозируют, что туристический сезон в 2021 году будет таким же, как и в 2020 году.

Напомним, в марте Еврокомиссия представила проект так называемых COVID-паспортов — цифровых сертификатов, которые будут подтверждать прививки от коронавируса. Чтобы избежать дискриминации лиц, которые еще не вакцинировались, в ЕС предложили создать не только сертификаты совместимости вакцинации, но и сертификаты результатов тестирования и сертификаты для лиц, которые выздоровели после коронавирусной болезни COVID-19. Такие документы позволят гражданам ЕС и членам их семей безопасно и с минимальными ограничениями путешествовать этим летом.

В Министерстве здравоохранения заявляли, что украинские COVID-паспорта могут получить форму бумажной справки, QR-кода или специального приложения на смартфоне.