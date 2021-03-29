Контейнеровоз. Фото: Twitter

https://racurs.ua/ua/n152409-sueckyy-kanal-rozchystyly-vid-konteynerovoza-ever-given-foto-video.html

Ракурс

Суецький канал, один із ключових морських шляхів, близький до повного розблокування після того, як гігантський контейнеровоз Ever Given сів на мілину 23 березня.

Наразі судно підняли на поверхню води, але досі не відомо, як швидко відновлять рух каналом. Про це повідомляє Bloomberg.

BREAKING: EVER GIVEN ship has been UNSTUCK & Moving into #Suez Canal after 6 Days!



Egyptian crew managed to float it moments ago. It’s 5:42 am there: pic.twitter.com/GoMlYjQerL — Joyce Karam (@Joyce_Karam) March 29, 2021

Повідомляється, що витягти судно вдалося лише після того, як землекопи витягли 27 тис. кубометрів піску, заглибившись у береги каналу.





До цього президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі наказав підготуватися до полегшення вантажу гігантського контейнеровоза Ever Given. За його словами, за останні дні кропіткої праці судно вдалося зрушити на чотири метри. Оскільки через приплив буксири не можуть працювати цілу добу, то ці 14 буксирів працюють лише 12 годин. Інші 12 годин працюють земснаряди.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що внаслідок блокування каналу Єгипет щодня втрачає близько 14 млн дол. зборів.