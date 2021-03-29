Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Контейнеровоз. Фото: Twitter

Суецький канал розчистили від контейнеровоза Ever Given (ФОТО, ВІДЕО)

29 бер 2021, 10:01
999

Суецький канал, один із ключових морських шляхів, близький до повного розблокування після того, як гігантський контейнеровоз Ever Given сів на мілину 23 березня.

Наразі судно підняли на поверхню води, але досі не відомо, як швидко відновлять рух каналом. Про це повідомляє Bloomberg.

Повідомляється, що витягти судно вдалося лише після того, як землекопи витягли 27 тис. кубометрів піску, заглибившись у береги каналу.

Застрягле судно. Фото: Twitter


До цього президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі наказав підготуватися до полегшення вантажу гігантського контейнеровоза Ever Given. За його словами, за останні дні кропіткої праці судно вдалося зрушити на чотири метри. Оскільки через приплив буксири не можуть працювати цілу добу, то ці 14 буксирів працюють лише 12 годин. Інші 12 годин працюють земснаряди.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що внаслідок блокування каналу Єгипет щодня втрачає близько 14 млн дол. зборів.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів