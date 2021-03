Суецький канал, один із ключових морських шляхів, близький до повного розблокування після того, як гігантський контейнеровоз Ever Given сів на мілину 23 березня.

Наразі судно підняли на поверхню води, але досі не відомо, як швидко відновлять рух каналом. Про це повідомляє Bloomberg.

BREAKING: EVER GIVEN ship has been UNSTUCK & Moving into #Suez Canal after 6 Days!



Egyptian crew managed to float it moments ago. It’s 5:42 am there: pic.twitter.com/GoMlYjQerL