Вирастюк. Фото: УП

https://racurs.ua/n152408-dovybory-v-radu-virastuk-vyrvalsya-v-lidery-na-prikarpate-infografika.html

Ракурс

Довыборы в Верховную Раду на Прикарпатье в округе № 87 состоялись вчера, 28 марта. По данным обработки 28,20% протоколов, лидером избирательной гонки стал Василий Вирастюк от партии «Слуга народа».

За него отдали свои голоса 4 тыс. 632 избирателя (34,40%). Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК).



Сообщается, что сразу за Вирастюком идет Александр Шевченко от партии «За будущее» — он получил 3 тыс. 846 голосов, что составляет 28,56%. На третьем месте оказался кандидат от ВО «Свобода» Руслан Кошулинский, который получил 3 тыс. 733 голосов (27,72%).

Следующим идет Юрий Голиней от «Всеукраинского объединения» Платформа общин" — он набрал только 668 голосов (4,96%). Остальные кандидаты набрали три и менее процентов голосов избирателей.

Напомним, ранее мы сообщали, что на довыборах в Верховную Раду в округе № 87 лидируют два кандидата. Александр Шевченко от партии «За будущее» идет первым номером, но ему на пятки наступает представитель Всеукраинского объединения «Свобода» Руслан Кошулинский. Шевченко опережает соперника менее чем на один процент.