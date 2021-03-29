Вірастюк. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n152408-dovybory-v-radu-virastuk-vyrvavsya-u-lidery-na-prykarpatti-infografika.html

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Довибори у Верховну Раду на Прикарпатті в окрузі № 87 відбулися вчора, 28 березня. За даними опрацювання 28,20% протоколів, лідером виборчих перегонів став Василь Вірастюк від партії «Слуга народу».

За нього віддали свої голоси 4 тис. 632 виборці (34,40%). Про це повідомляє Центральна виборча комісія (ЦВК).





Повідомляється, що одразу за Вірастюком йде Олександр Шевченко від партії «За майбутнє" — він дістав 3 тис. 846 голосів, що становить 28,56%. На третьому місці опинився кандидат від ВО «Свобода» Руслан Кошулинський, який отримав 3 тис. 733 голосів (27,72%).

Наступним йде Юрій Голіней від «Всеукраїнського об'єднання «Платформа Громад» — він набрав лише 668 голосів (4,96%). Решта кандидатів набрали три й менше відсотків голосів виборців.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на довиборах у Верховну Раду на окрузі № 87 лідирують два кандидати. Олександр Шевченко від партії «За майбутнє" йде першим номером, але йому на п’яти наступає представник Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Руслан Кошулинський. Шевченко випереджає суперника менш ніж на один відсоток.