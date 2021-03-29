Україна проти Фінляндії — Шевченко прокоментував втрачену перемогу, фото — УАФ

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Збірна України не змогла виграти у Фінляндії у Києві на НСК «Олімпійському». Команда Андрія Шевченка вдруге поспіль у відборі на ЧС-2022 зіграла 1:1. Після Франції такий результат зафіксували у грі з суомі.

Фінляндія зосередилася на оборонних діях, але за першої нагоди гості вибігали в контратаки. Українцям же ніяк не вдавалося матеріалізувати свою значну територіальну перевагу. Подолати насичений захист фінів були покликані Марлос, Мораес та Коваленко, які ввійшли у гру з лави запасних. І зрештою заміни від Андрія Шевченка спрацювали. Мораес вдало зіграв на випередження після прострілу Караваєва та забив свій перший м’яч за збірну України — 1:0.

Та втримати переможний рахунок синьо-жовтим не вдалося. Наприкінці зустрічі Миколенко порушив правила у штрафному, й арбітр вилучив Віталія та призначив пенальті. Пуккі з позначки не схибив —1:1.

Головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко на прес-конференції сказав, що його команда провела хороший матч.

Єдине, я дуже незадоволений останніми хвилинами, низкою наших помилок. Це не стосується помилки Миколенка — там їх була серія. Я не знаю, може, гравці не почули, але мало б бути перелаштування… П’ять хвилин ми провели не так, як повинні були догравати. Ми втратили сьогодні перемогу. А загалом команда грала дуже добре, виконувала установку 85 хвилин, — сказав тренер.

За його словами, усе йшло за планом, а футболісти, що вийшли на заміну, посилили гру. Фіни, на його думку, просто били вперед і намагалися зачепитися за м’яч, розраховували на стандарти.

В останні п’ять-сім хвилин зустрічі в них були моменти. Як я вже сказав, вважаю, що ми не дограли кінцівку матчу. Але це більше пов’язано не з моментами суперника, а з нашими діями. Я думаю, що це послужить нам хорошим уроком. Ми трошки розгубилися, були обрані неправильні позиції. Можливо, далася взнаки втома в кінці поєдинку, а докричатися було неможливо. Була серія таких помилок, які, будемо сподіватися, більше не повторяться, — розповів Шевченко.

Після перемоги збірної Франції в гостях над Казахстаном (2:0) саме Ле Бле очолили таблицю, тож українцям потрібно було наздоганяти чемпіонів світу.