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Коронавірус в Україні. Фото: Facebook

Коронавірус в Україні відступив на вихідні (ІНФОГРАФІКА)

29 бер 2021, 09:11
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Коронавірус в Україні продовжує вирувати. Кількість госпіталізацій невпинно зростає, як і кількість нових випадків. Так, за минулу добу, 28 березня, вірус виявили у 8 тис. 346 громадян.

Усього з початку епідемії коронавірусу в Україні заразилися 1 млн 652 тис. 409 осіб. Подолали коронавірус станом на вчора 2 тис. 875 людей, а загалом вже одужали 1 млн 303 тис. 500 осіб. Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ.

Динаміка розповсюдження коронавірусу в Україні. Інфографіка: РНБО

Померли від хвороби 178 осіб. Загальна кількість жертв становить 32 тис. 132 людини. Підозр на коронавірус із початку епідемії виявили 1 млн 841 тис. 370.

Динаміка розповсюдження коронавірусу в Україні. Інфографіка: РНБО


За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській області (820 нових хворих), Харківській області (664 інфікованих), Одеській області (658 захворілих), Дніпропетровській області (647 заражень).

Динаміка розповсюдження коронавірусу та вакцинації в регіонах така:

  • м. Київ — 402 випадки/20 щеплень;
  • Вінницька область — 365 випадків/50 щеплень;
  • Волинська область — 223 випадки/20 щеплень;
  • Дніпропетровська область — 647 випадків/80 щеплень;
  • Донецька область — 175 випадків/0 щеплень;
  • Житомирська область — 567 випадків/120 щеплень;
  • Закарпатська — 201 випадок/20 щеплень;
  • Запорізька область — 136 випадків/100 щеплень;
  • Івано-Франківська область — 226 випадків/175 щеплень;
  • Київська область — 518 випадків/20 щеплень;
  • Кіровоградська область — 59 випадків/10 щеплень;
  • Луганська область — 29 випадків/0 щеплень;
  • Львівська область — 820 випадків/100 щеплень;
  • Миколаївська область — 243 випадки/30 щеплень;
  • Одеська область — 658 випадків/40 щеплень;
  • Полтавська область — 154 випадки/190 щеплень;
  • Рівненська область — 139 випадків/0 щеплень;
  • Сумська область — 326 випадків/30 щеплень;
  • Тернопільська область — 390 випадків/40 щеплень;
  • Харківська область — 664 випадки/230 щеплень;
  • Херсонська область — 145 випадків/140 щеплень;
  • Хмельницька область — 428 випадків/70 щеплень;
  • Черкаська область — 392 випадки/40 щеплень;
  • Чернівецька область — 292 випадки/60 щеплень;
  • Чернігівська область — 147 випадків/0 щеплень.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинація від коронавірусу в Україні розпочалася у лютому. На разі вакциною від коронавірусної хвороби COVID-19 щеплено вже 196 тис. 880 осіб.

Джерело: Ракурс


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