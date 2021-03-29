Коронавірус в Україні. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n152406-koronavirus-v-ukrayini-vidstupyv-na-vyhidni-infografika.html

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Коронавірус в Україні продовжує вирувати. Кількість госпіталізацій невпинно зростає, як і кількість нових випадків. Так, за минулу добу, 28 березня, вірус виявили у 8 тис. 346 громадян.

Усього з початку епідемії коронавірусу в Україні заразилися 1 млн 652 тис. 409 осіб. Подолали коронавірус станом на вчора 2 тис. 875 людей, а загалом вже одужали 1 млн 303 тис. 500 осіб. Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ.





Померли від хвороби 178 осіб. Загальна кількість жертв становить 32 тис. 132 людини. Підозр на коронавірус із початку епідемії виявили 1 млн 841 тис. 370.





За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській області (820 нових хворих), Харківській області (664 інфікованих), Одеській області (658 захворілих), Дніпропетровській області (647 заражень).

Динаміка розповсюдження коронавірусу та вакцинації в регіонах така:

м. Київ — 402 випадки/20 щеплень;

Вінницька область — 365 випадків/50 щеплень;

Волинська область — 223 випадки/20 щеплень;

Дніпропетровська область — 647 випадків/80 щеплень;

Донецька область — 175 випадків/0 щеплень;

Житомирська область — 567 випадків/120 щеплень;

Закарпатська — 201 випадок/20 щеплень;

Запорізька область — 136 випадків/100 щеплень;

Івано-Франківська область — 226 випадків/175 щеплень;

Київська область — 518 випадків/20 щеплень;

Кіровоградська область — 59 випадків/10 щеплень;

Луганська область — 29 випадків/0 щеплень;

Львівська область — 820 випадків/100 щеплень;

Миколаївська область — 243 випадки/30 щеплень;

Одеська область — 658 випадків/40 щеплень;

Полтавська область — 154 випадки/190 щеплень;

Рівненська область — 139 випадків/0 щеплень;

Сумська область — 326 випадків/30 щеплень;

Тернопільська область — 390 випадків/40 щеплень;

Харківська область — 664 випадки/230 щеплень;

Херсонська область — 145 випадків/140 щеплень;

Хмельницька область — 428 випадків/70 щеплень;

Черкаська область — 392 випадки/40 щеплень;

Чернівецька область — 292 випадки/60 щеплень;

Чернігівська область — 147 випадків/0 щеплень.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинація від коронавірусу в Україні розпочалася у лютому. На разі вакциною від коронавірусної хвороби COVID-19 щеплено вже 196 тис. 880 осіб.