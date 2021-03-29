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Коронавирус в Украине. Фото: Facebook

Коронавирус в Украине отступил на выходные (ИНФОГРАФИКА)

29 мар 2021, 09:11
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Коронавирус в Украине продолжает распространяться. Количество госпитализаций неуклонно растет, как и количество новых случаев. Так, за минувшие сутки, 28 марта, вирус был обнаружен у 8 тыс. 346 граждан.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились 1 млн 652 тыс. 409 человек. Преодолели коронавирус по состоянию на вчера 2 тыс. 875 человек, а в целом уже выздоровели 1 млн 303 тыс. 500 человек. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

Динамика распространения коронавируса в Украине. Инфографика: СНБОУмерли от болезни 178 человек. Общее число жертв составляет 32 тыс. 132 человека. Подозрений на коронавирус с начала эпидемии обнаружили 1 млн 841 тыс. 370.


Динамика распространения коронавируса в Украине. Инфографика: СНБОЗа последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области (820 новых больных), Харьковской области (664 инфицированных), Одесской области (658 заболевших), Днепропетровской области (647 заражений).

Динамика распространения коронавируса и вакцинации в регионах такова:

  • г. Киев — 402 случая/20 прививок;
  • Винницкая область — 365 случаев/50 прививок;
  • Волынская область — 223 случая/20 прививок;
  • Днепропетровская область — 647 случаев/80 прививок;
  • Донецкая область — 175 случаев/0 прививок;
  • Житомирская область — 567 случаев/120 прививок;
  • Закарпатская — 201 случай/20 прививок;
  • Запорожская область — 136 случаев/100 прививок;
  • Ивано-Франковская область — 226 случаев/175 прививок;
  • Киевская область — 518 случаев/20 прививок;
  • Кировоградская область — 59 случаев/10 прививок;
  • Луганская область — 29 случаев/0 прививок;
  • Львовская область — 820 случаев/100 прививок;
  • Николаевская область — 243 случая/30 прививок;
  • Одесская область — 658 случаев/40 прививок;
  • Полтавская область — 154 случая/190 прививок;
  • Ровенская область — 139 случаев/0 прививок;
  • Сумская область — 326 случаев/30 прививок;
  • Тернопольская область — 390 случаев/40 прививок;
  • Харьковская область — 664 случая/230 прививок;
  • Херсонская область — 145 случаев/140 прививок;
  • Хмельницкая область — 428 случаев/70 прививок;
  • Черкасская область — 392 случая/40 прививок;
  • Черновицкая область — 292 случая/60 прививок;
  • Черниговская область — 147 случаев/0 прививок.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация от коронавируса в Украине началась в феврале. На данный момент вакциной от коронавирусной болезни COVID-19 привито уже 196 тыс. 880 человек.

Источник: Ракурс


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