Коронавирус в Украине. Фото: Facebook

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Коронавирус в Украине продолжает распространяться. Количество госпитализаций неуклонно растет, как и количество новых случаев. Так, за минувшие сутки, 28 марта, вирус был обнаружен у 8 тыс. 346 граждан.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились 1 млн 652 тыс. 409 человек. Преодолели коронавирус по состоянию на вчера 2 тыс. 875 человек, а в целом уже выздоровели 1 млн 303 тыс. 500 человек. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.



Умерли от болезни 178 человек. Общее число жертв составляет 32 тыс. 132 человека. Подозрений на коронавирус с начала эпидемии обнаружили 1 млн 841 тыс. 370.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области (820 новых больных), Харьковской области (664 инфицированных), Одесской области (658 заболевших), Днепропетровской области (647 заражений).

Динамика распространения коронавируса и вакцинации в регионах такова:

г. Киев — 402 случая/20 прививок;

Винницкая область — 365 случаев/50 прививок;

Волынская область — 223 случая/20 прививок;

Днепропетровская область — 647 случаев/80 прививок;

Донецкая область — 175 случаев/0 прививок;

Житомирская область — 567 случаев/120 прививок;

Закарпатская — 201 случай/20 прививок;

Запорожская область — 136 случаев/100 прививок;

Ивано-Франковская область — 226 случаев/175 прививок;

Киевская область — 518 случаев/20 прививок;

Кировоградская область — 59 случаев/10 прививок;

Луганская область — 29 случаев/0 прививок;

Львовская область — 820 случаев/100 прививок;

Николаевская область — 243 случая/30 прививок;

Одесская область — 658 случаев/40 прививок;

Полтавская область — 154 случая/190 прививок;

Ровенская область — 139 случаев/0 прививок;

Сумская область — 326 случаев/30 прививок;

Тернопольская область — 390 случаев/40 прививок;

Харьковская область — 664 случая/230 прививок;

Херсонская область — 145 случаев/140 прививок;

Хмельницкая область — 428 случаев/70 прививок;

Черкасская область — 392 случая/40 прививок;

Черновицкая область — 292 случая/60 прививок;

Черниговская область — 147 случаев/0 прививок.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация от коронавируса в Украине началась в феврале. На данный момент вакциной от коронавирусной болезни COVID-19 привито уже 196 тыс. 880 человек.