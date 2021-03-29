Коронавирус в мире. Фото: Istock

https://racurs.ua/n152404-novuu-mutaciu-koronavirusa-obnarujili-v-chehii-detali.html

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Коронавирус в мире продолжает мутировать. Лаборатория Elisabeth Pharmacon, расположенная в Брно, Чехия, зафиксировала новую мутацию коронавируса, которую до сих пор не обнаруживали у пациентов, болеющих коронавирусом.

Сейчас изучение нового штамма коронавируса продолжается. Об этом сообщает издание Novinky.

Сообщается, что по предварительным оценкам исследователей, новый штамм коронавируса, который обнаружили в Чехии, не опаснее, чем британский или африканский вид вируса. Также сейчас известно, что изобретенные вакцины от коронавируса работают и против нового штамма.

Напомним, ранее мы сообщали, что британский штамм коронавируса активно распространяется в Украине. В частности, короткий инкубационный период, тяжелое течение болезни и стремительный рост количества больных — это те особенности, которые привели к вспышке инфекции в Украине. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что эта разновидность вируса втрое заразнее, более агрессивная и поражает молодежь.