Коронавірус. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n152404-novu-mutaciu-koronavirusu-vyyavyly-v-chehiyi-detali.html

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Коронавірус у світі продовжує мутувати. Лабораторія Elisabeth Pharmacon, що розташована у Брно, Чехія, зафіксувала нову мутацію коронавірусу, яку досі не виявляли у пацієнтів, що хворіють на коронавірус.

Наразі вивчення нового штаму коронавірусу триває. Про це повідомляє видання Novinky.

Повідомляється, що за попередніми оцінками дослідників, новий штам коронавірусу, який виявили в Чехії, не є більш небезпечним, ніж британський чи африканський різновид вірусу. Також наразі відомо, що винайдені вакцини від коронавірусу є дієвими проти нового штаму.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що британський штам коронавірусу активно шириться в Україні. Зокрема, короткий інкубаційний період, важкий перебіг хвороби та стрімке зростання кількості хворих — це ті особливості, які призвели до спалаху інфекції в Україні. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що цей різновид вірусу втричі заразніший, більш агресивний та вражає молодь.