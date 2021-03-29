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Ракурс
Коронавірус. Фото: Istock

Нову мутацію коронавірусу виявили в Чехії — деталі

29 бер 2021, 08:12
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Коронавірус у світі продовжує мутувати. Лабораторія Elisabeth Pharmacon, що розташована у Брно, Чехія, зафіксувала нову мутацію коронавірусу, яку досі не виявляли у пацієнтів, що хворіють на коронавірус.

Наразі вивчення нового штаму коронавірусу триває. Про це повідомляє видання Novinky.


Повідомляється, що за попередніми оцінками дослідників, новий штам коронавірусу, який виявили в Чехії, не є більш небезпечним, ніж британський чи африканський різновид вірусу. Також наразі відомо, що винайдені вакцини від коронавірусу є дієвими проти нового штаму.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що британський штам коронавірусу активно шириться в Україні. Зокрема, короткий інкубаційний період, важкий перебіг хвороби та стрімке зростання кількості хворих — це ті особливості, які призвели до спалаху інфекції в Україні. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що цей різновид вірусу втричі заразніший, більш агресивний та вражає молодь.

Джерело: Ракурс


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