29 березня відзначають Всесвітній день піаніста. Фото: gorod-plus.tv

https://racurs.ua/ua/n152403-29-bereznya-vidznachaut-vsesvitniy-den-pianista-ta-den-fokusnyka.html

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29 березня православні християни вшановують пам’ять чудотворця Христодула Патмосского, мучеників Папи Ларандського та Савіна Єрмопольского. Також 29 березня третя седмиця Великого посту, пісний день.

Серед народу 29 березня — Саввін день, тому варто помолитися святому Савіну і попросити у нього допомоги в якихось простих побутових і мирських справах. 29 березня вважався сприятливим днем для проведення обрядів на майбутній урожай.

Народні прикмети на 29 березня:

У Саввін день прилетіло багато птахів — весняний сезон буде теплим.

29 березня не можна їсти хліб після заходу сонця — до злиднів.

Сваритися і сперечатися на Саввін день не варто.

У світі 29 березня відзначають Всесвітній день фортепіано або День піаніста. Свято започаткував Нільс Фрам з групою однодумців, які запропонували це свято відзначати на 88 день року, за кількістю білих та чорних клавіш фортепіано.

Також 29 березня у світі — День фокусника або День диму і дзеркал, Національний день ветеранів війни у В'єтнамі в США, День молоді в Китаї та День молодого бійця в Чилі.

29 березня в історії:

1795 рік — німецький композитор Людвіґ ван Бетховен уперше дав концерт у Відні.

1848 рік — сильні морози скували річку Ніагара і через це на понад 30 годин «зупинився» Ніагарський водоспад.

1886 рік — Джон Пембертон з Атланти створив новий лікувальний напій, нині відомий під назвою «Кока-кола».

1910 рік — у Марселі піднявся в повітря перший гідроплан, пілотований Альбером Фабром.

1973 рік — завершено виведення американських військ з Південного В'єтнаму.

Нагадаємо, в Україні з’явилося нове професійне свято — День працівника системи фінансового моніторингу. Указ про нове свято президент Володимир Зеленський підписав у листопаді 2020 року.