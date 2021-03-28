29 марта отмечают Всемирный день пианиста. Фото: gorod-plus.tv

https://racurs.ua/n152403-29-marta-otmechaut-vsemirnyy-den-pianista-i-den-fokusnika.html

Ракурс

29 марта православные христиане чтят память Чудотворца Христодула Патмосского, мучеников Папы Ларандского и Савина Ермопольского. Также 29 марта третья седмица Великого поста, постный день.

Среди народа 29 марта — Саввин день, поэтому стоит помолиться святому Савину и попросить у него помощи в каких-то простых бытовых и мирских делах. 29 марта считался благоприятным днем для проведения обрядов на будущий урожай.

Народные приметы на 29 марта:

В Саввин день прилетело много птиц — весенний сезон будет теплым.

29 марта нельзя есть хлеб после захода солнца — к нищете.

Ссориться и спорить на Саввин день не стоит.

В мире 29 марта отмечают Всемирный день фортепиано или День пианиста. Праздник начал Нильс Фрам с группой единомышленников, которые предложили этот праздник отмечать на 88 день года, по количеству белых и черных клавиш фортепиано.

Также 29 марта в мире — День фокусника или День дыма и зеркал, Национальный день ветеранов войны во Вьетнаме в США, День молодежи в Китае и День молодого бойца в Чили.

29 марта в истории:

1795 год — немецкий композитор Людвиг ван Бетховен впервые дал концерт в Вене.

1848 год — сильные морозы сковали реку Ниагара и из-за этого более чем на 30 часов «остановился» Ниагарский водопад.

1886 год — Джон Пембертон из Атланты создал новый лечебный напиток, ныне известный под названием «Кока-кола».

1910 год — в Марселе поднялся в воздух первый гидроплан, пилотируемый Альбером Фабром.

1973 год — завершен вывод американских войск из Южного Вьетнама.

Напомним, в Украине появился новый профессиональный праздник — День работника системы финансового мониторинга. Указ о новом празднике президент Владимир Зеленский подписал в ноябре 2020 года.