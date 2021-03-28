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29 марта отмечают Всемирный день пианиста. Фото: gorod-plus.tv
29 марта отмечают Всемирный день пианиста и День фокусникаhttps://racurs.ua/n152403-29-marta-otmechaut-vsemirnyy-den-pianista-i-den-fokusnika.htmlРакурс
29 марта православные христиане чтят память Чудотворца Христодула Патмосского, мучеников Папы Ларандского и Савина Ермопольского. Также 29 марта третья седмица Великого поста, постный день.
Среди народа 29 марта — Саввин день, поэтому стоит помолиться святому Савину и попросить у него помощи в каких-то простых бытовых и мирских делах. 29 марта считался благоприятным днем для проведения обрядов на будущий урожай.
Народные приметы на 29 марта:
- В Саввин день прилетело много птиц — весенний сезон будет теплым.
- 29 марта нельзя есть хлеб после захода солнца — к нищете.
- Ссориться и спорить на Саввин день не стоит.
В мире 29 марта отмечают Всемирный день фортепиано или День пианиста. Праздник начал Нильс Фрам с группой единомышленников, которые предложили этот праздник отмечать на 88 день года, по количеству белых и черных клавиш фортепиано.
Также 29 марта в мире — День фокусника или День дыма и зеркал, Национальный день ветеранов войны во Вьетнаме в США, День молодежи в Китае и День молодого бойца в Чили.
29 марта в истории:
- 1795 год — немецкий композитор Людвиг ван Бетховен впервые дал концерт в Вене.
- 1848 год — сильные морозы сковали реку Ниагара и из-за этого более чем на 30 часов «остановился» Ниагарский водопад.
- 1886 год — Джон Пембертон из Атланты создал новый лечебный напиток, ныне известный под названием «Кока-кола».
- 1910 год — в Марселе поднялся в воздух первый гидроплан, пилотируемый Альбером Фабром.
- 1973 год — завершен вывод американских войск из Южного Вьетнама.
Напомним, в Украине появился новый профессиональный праздник — День работника системы финансового мониторинга. Указ о новом празднике президент Владимир Зеленский подписал в ноябре 2020 года.
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