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Ракурс
29 марта отмечают Всемирный день пианиста. Фото: gorod-plus.tv

29 марта отмечают Всемирный день пианиста и День фокусника

28 мар 2021, 21:53
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29 марта православные христиане чтят память Чудотворца Христодула Патмосского, мучеников Папы Ларандского и Савина Ермопольского. Также 29 марта третья седмица Великого поста, постный день.

Среди народа 29 марта — Саввин день, поэтому стоит помолиться святому Савину и попросить у него помощи в каких-то простых бытовых и мирских делах. 29 марта считался благоприятным днем для проведения обрядов на будущий урожай.

Народные приметы на 29 марта:

  • В Саввин день прилетело много птиц — весенний сезон будет теплым.
  • 29 марта нельзя есть хлеб после захода солнца — к нищете.
  • Ссориться и спорить на Саввин день не стоит.

В мире 29 марта отмечают Всемирный день фортепиано или День пианиста. Праздник начал Нильс Фрам с группой единомышленников, которые предложили этот праздник отмечать на 88 день года, по количеству белых и черных клавиш фортепиано.

Также 29 марта в мире — День фокусника или День дыма и зеркал, Национальный день ветеранов войны во Вьетнаме в США, День молодежи в Китае и День молодого бойца в Чили.


29 марта в истории:

  • 1795 год — немецкий композитор Людвиг ван Бетховен впервые дал концерт в Вене.
  • 1848 год — сильные морозы сковали реку Ниагара и из-за этого более чем на 30 часов «остановился» Ниагарский водопад.
  • 1886 год — Джон Пембертон из Атланты создал новый лечебный напиток, ныне известный под названием «Кока-кола».
  • 1910 год — в Марселе поднялся в воздух первый гидроплан, пилотируемый Альбером Фабром.
  • 1973 год — завершен вывод американских войск из Южного Вьетнама.

Напомним, в Украине появился новый профессиональный праздник — День работника системы финансового мониторинга. Указ о новом празднике президент Владимир Зеленский подписал в ноябре 2020 года.

Источник: Ракурс


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