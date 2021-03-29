Курс доллара в Украине. Фото: Istock

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Ракурс

Курс доллара в Украине стабилизировался после ряда скачков. Официальный курс гривны к доллару на 29 марта установлен на уровне 27,96 грн за доллар.

Курс доллара снизился после роста в течение трех дней. Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины (НБУ).



Национальный банк Украины на 29 марта установил курс на таком уровне — 27,96 грн за один доллар (-0,0019 грн). Курс менее чем на одну копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

По прогнозам аналитиков, конец марта-начало апреля будут напряженными на валютном рынке. Тестирование уровня в 28 грн за доллар на межбанке в конце прошлой недели пока не закончилось.

Гривневые бумаги Минфин сможет разместить с доходностью от 8,1% годовых до 12,05% годовых в зависимости от сроков обращения ОВГЗ, а долларовые облигации — в пределах 3,8%-4,15% годовых. Даже при самом удачном проведении аукциона по размещению ОВГЗ 30 марта, и с учетом поведения рынка после погашений валютных облигаций и процентов по гривневым бумагами, 31 марта Нацбанк сможет выкупить на торгах не более 30−45 млн долл.

В период из 29 марта по 2 апреля коридор на межбанке будет находиться в пределах 27,75 — 28,15 грн, а евро в пределах 32,65 — 33,25 грн.

Напомним, ранее мы сообщали, что Международный валютный фонд обновил и ухудшил прогноз по курсу на период до 2025 года. Если ранее МВФ прогнозировал, что американская валюта в Украине будет стоить 27,72 грн за 1 долл., то теперь в расчеты основных экономических параметров заложили курс 30 грн.