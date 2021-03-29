Курс долара в Україні. Фото: Istock

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Ракурс

Курс долара в Україні стабілізувався після низки коливань. Офіційний курс гривні до долара на 29 березня встановлений на рівні 27,96 грн за долар.

Курс долара знизився після зростання протягом трьох днів. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України (НБУ).





Національний банк України на 29 березня встановив курс на такому рівні — 27,96 грн за один долар (-0,0019 грн). Курс менш ніж на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.





За прогнозами аналітиків, кінець березня-початок квітня будуть напруженими на валютному ринку. Тестування рівня у 28 грн за долар на міжбанку наприкінці минулого тижня поки не закінчилося.

Гривневі папери Мінфін зможе розмістити з дохідністю від 8,1% річних до 12,05% річних залежно від термінів обігу ОВДП, а доларові облігації — у межах 3,8%-4,15% річних. Навіть за найвдалішого проведення аукціону з розміщення ОВДП 30 березня, і з урахуванням поведінки ринку після погашень валютних облігацій і відсотків за гривневими паперами, 31 березня Нацбанк зможе викупити на торгах не більше 30−45 млн дол.

У період із 29 березня по 2 квітня коридор долару на міжбанку буде перебувати в межах 27,75 — 28,15 грн, а євро в межах 32,65 — 33,25 грн.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Міжнародний валютний фонд оновив і погіршив прогноз щодо курсу на період до 2025 року. Якщо раніше МВФ прогнозував, що американська валюта в Україні коштуватиме 27,72 грн за 1 дол., то тепер у розрахунки основних економічних параметрів заклали курс 30 грн.