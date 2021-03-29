Украина против Финляндии — Шевченко прокомментировал утраченную победу, фото — УАФ

https://racurs.ua/n152407-ukraina-protiv-finlyandii-shevchenko-prokommentiroval-utrachennuu-pobedu-video.html

Ракурс

Сборная Украины не смогла выиграть у Финляндии в Киеве на НСК «Олимпийском». Команда Андрея Шевченко второй раз подряд в отборе на ЧМ-2022 сыграла 1:1. После Франции такой результат зафиксировали в игре с суоми.

Финляндия сосредоточилась на оборонительных действиях, но при первой возможности гости выбегали в контратаки. Украинцам же никак не удавалось материализовать свое значительную территориальное преимущество. Преодолеть насыщенную защиту финнов были призваны Марлос, Мораес и Коваленко, вошедшие в игру со скамейки запасных. Замены от Шевченко сработали. Мораес удачно сыграл на опережение после прострела Караваева и забил свой первый мяч за сборную Украины — 1:0.

Но удержать победный счет сине-желтым не удалось. В конце встречи Миколенко нарушил правила в штрафной, арбитр удалил Виталия и назначил пенальти. Пукки с отметки не промахнулся 1:1.

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко на пресс-конференции сказал, что его команда провела хороший матч.

Единственное, я очень недоволен последними минутами, рядом наших ошибок. Это не касается ошибки Миколенко — там их была серия. Я не знаю, может, игроки не услышали, но должны быди перестроиться. Пять минут мы провели не так, как должны были доигрывать. Мы потеряли сегодня победу. В целом команда играла очень хорошо, выполняла установку 85 минут, — сказал тренер.

По его словам, все шло по плану, а футболисты, вышедшие на замену, усилили игру. Финны, по его мнению, просто били вперед и пытались зацепиться за мяч, рассчитывали на стандарты.

В последние пять-семь минут встречи у них были моменты. Как я уже сказал, считаю, что мы не доиграли концовку матча. Но это больше связано не с моментами соперника, а с нашими действиями. Я думаю, что это послужит нам хорошим уроком. Мы немножко растерялись, были выбраны неправильные позиции. Возможно, сказалась усталость в конце поединка, а докричаться было невозможно. Была серия таких ошибок, которые, будем надеяться, больше не повторятся, — рассказал Шевченко.

После победы сборной Франции в гостях над Казахстаном (2:0) именно Ле Бле возглавили таблицу, поэтому украинцам нужно догонять чемпионов мира.