Лідера довиборів у Раду на Прикарпатті назвав екзит-пол. Фото: ЦВК

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На довиборах у Верховну Раду на окрузі № 87 лідирують два кандидати.

Олександр Шевченко від партії «За майбутнє" йде першим номером, але йому на п’яти наступає представник Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Руслан Кошулинський. Шевченко випереджає суперника менш ніж на один відсоток. Про це свідчать дані екзит-полу групи «Рейтинг».

Зазначається, що станом на 18.00 за Шевченка проголосували 32,4% виборців, а за Кошулинського віддали 31,6% голосів. Український богатир Василь Вірастюк, який балотувався від «Слуги народу» на третій позиції — 29,4%. Інші кандидати набрали три і менше відсотків голосів тих, хто прийшли на вибори.

Під час екзит-полу опитали 3 тис. 892 особи на 50 виборчих дільницях округу. Похибка становить 1,8%.

Тим часом партія «Слуга народу» заявляє про перемогу свого кандидата на Прикарпатті.

На довиборах у Верховну Раду на 87-му окрузі в Івано-Франківській області, за даними екзит-полу «Слуги Народу», перемагає Василь Вірастюк, — зазначила прес-служба політсили у Telegram.

Нагадаємо, 28 березня відбулися довибори до Верховної Ради в округах № 50 (Донецька область) та № 87 (Івано-Франківська область). Станом на 16.00 на проміжних виборах до Верховної Ради проголосували понад 16% виборців на Донеччині та понад 23% — на Прикарпатті.

Спостерігачі заявляли про порушення — недостатня кількість виборчих скриньок та кабін для голосування, робота із запізненням та без протоколу. Також на деяких дільницях не дотримувалися маскового режиму.