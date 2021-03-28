Звуки природи позитивно впливають на здоров’я. Фото: investgazeta.ua

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Вплив звуків природи на здоров’я та самопочуття людини дослідили американські вчені.

Науковці з університетів США у ході масштабного дослідження вивчали вплив звуків природи на самопочуття людей і зрозуміли, що природний шум надає терапевтичний вплив на здоров’я. В ході експерименту дослідники проаналізували 251 аудіозапис, взятий з 66 ділянок у національних парках по всій території країни. Про це 28 березня повідомляє ресурс 4PDA.

З’ясувалося, що у районах із високим рівнем звуків природи та низьким рівнем штучних звуків, у слухачів спостерігається поліпшення здоров’я, зменшення болю, поліпшення настрою і когнітивних здібностей, збільшення кількості позитивних емоцій, зниження стресу і роздратування. А шум води, наприклад, сприяє поліпшенню здоров’я та зростанню позитивних емоцій. Також виявилося, що звуки птахів допомагали подолати стрес і роздратування.

При цьому вчені зазначають, що сьогодні навіть у національних парках складно знайти місце, де немає шумового індустріального забруднення. Проблема стоїть настільки гостро, що на деяких об'єктах організовуються звукові прогулянки у повній тиші. А щоб звуки природи можна було почути, поруч із парками штучно зменшують шум.

Нагадаємо, німецькі науковці дійшли висновку, що пташиний спів позитивно впливає на психологічне здоров’я людини. Виявилося, що спів нових видів птахів в районі проживання людини приносить таке ж задоволення, як і щорічна надбавка в розмірі 1 тис. 500 дол.