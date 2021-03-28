Звуки природы положительно влияют на здоровье. Фото: investgazeta.ua

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Влияние звуков природы на здоровье и самочувствие человека исследовали американские ученые.

Ученые из университетов США в ходе масштабного исследования изучали влияние звуков природы на самочувствие людей и поняли, что естественный шум оказывает терапевтическое влияние на здоровье. В ходе эксперимента исследователи проанализировали 251 аудиозапись, взятую из 66 участков в национальных парках по всей территории страны. Об этом 28 марта сообщает ресурс 4PDA.

Выяснилось, что в районах с высоким уровнем звуков природы и низким уровнем искусственных звуков, у слушателей наблюдается улучшение здоровья, уменьшение боли, улучшение настроения и когнитивных способностей, увеличение количества положительных эмоций, снижение стресса и раздражения. А шум воды, например, способствует улучшению здоровья и росту положительных эмоций. Также оказалось, что звуки птиц помогали преодолеть стресс и раздражение.

При этом ученые отмечают, что сегодня даже в национальных парках сложно найти место, где нет шумового индустриального загрязнения. Проблема стоит настолько остро, что на некоторых объектах организуются звуковые прогулки в полной тишине. А чтобы звуки природы можно было услышать, рядом с парками искусственно уменьшают шум.

Напомним, немецкие ученые пришли к выводу, что птичье пение положительно влияет на психологическое здоровье человека. Оказалось, что пение новых видов птиц в районе обитания человека приносит такое же удовольствие, как и ежегодная надбавка в размере 1 тыс. 500 долл.