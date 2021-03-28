Новые санкции против России пообещали в Вашингтоне. Фото: slovoidilo.ua

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Новые санкции против Российской Федерации обещают в Соединенных Штатах Америки.

США намерены расширить санкции против России, агрессивное поведение которой является ключевой проблемой как для США, так и для альянса НАТО. Для этого будет выбрано конкретное время. Об этом сказал госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN.

По его словам, в Вашингтоне видят разные примеры российской агрессии — хакерские атаки, вмешательство в выборы, применение химического оружия того. За свои действия Москва заплатит, уверен Блинкен. При этом чиновник отказался сообщить конкретные детали.

Также госсек отметил, что США донесли до властей Германии свою позицию относительно российского газопровода «Северный поток-2», который строят в обход Украины. В случае продолжения строительства санкции будут ужесточены.

Напомним, в марте пресс-секретарь администрации президента США Джо Байдена Джен Псаки заявила, что отношения США и России кардинально изменятся при действующем президенте по сравнению с политикой его предшественника Дональда Трампа. В Белом доме пообещали, что Россия «заплатит определенную цену» за попытки вмешаться в американские выборы, после того как разведка США подтвердила факт вмешательства.