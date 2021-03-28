Биткоину спрогнозировали рост до 400 тыс. долл. Фото: cnews.ru

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Ракурс

Криптовалюта Bitcoin (биткоин) к концу года может резко вырасти.

В ближайшие девять месяцев стоимость одной монеты биткоина может составить 400 тыс. долл. Такие выводы сделал стратег издания Bloomberg Майк Макглоун, сравнив текущее положение на рынке с ситуацией в 2013 и 2017 годах, когда курс самой популярной криптовалюты достигал пиков. Об этом эксперт написал на собственной странице в Twitter.

Биткоин трансформируется в защитный низкорисковый актив на пути к тому, чтобы стать глобальным цифровым резервным активом, — отметил он.

Макглоун уверен, что 2021 год стал переломным для биткоина, что позволит криптовалюте превратиться в безрисковый актив.

По данным ресурса Coindesk, по состоянию на сегодня, 28 марта, биткоин торгуется на уровне 55 тыс. 444 долл. за монету. Две недели назад эта криптовалюта установила исторический максимум стоимости в 61,8 тыс. долл., а капитализация биткоина уже превышает 1 трлн долл.

Напомним, в Соединенных Штатах Америки электромобили Tesla начали продавать за биткоины. Гендиректор компании Tesla Илон Маск пообещал, что до конца года покупать электромобили за биткоины смогут и жители других стран мира.