Интеллектуальная одежда поможет быть в тонусе. Фото: depositphotos.com

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Первый прототип «умного» материала представили изобретатели из Соединенных Штатов Америки.

Разработчики лаборатории компьютерных наук и искусственного интеллекта Массачусетского технологического института прогнозируют, что их материал станет основой «ткани будущего», которая позволит встраивать всевозможные датчики в повседневную одежду, которая совсем не будет отличаться от обычной. Об этом сообщает издание TevoNews.

Первая попытка разработать интеллектуальную ткань не завершилась успехом, поскольку она оказалась неудобна и подходила для демонстрации новых технологий. Однако впоследствии удалось создать материал, напоминающий по текстуре привычную одежду. В этот материал изобретатели сумели интегрировать пьезорезистивные волокна и датчики на основе машинных алгоритмов.

Такая одежда реагирует на давление, превращая его в электрические сигналы. Представлено несколько прототипов, каждый из которых может быть полезен. Например, носки подскажут, правильно ли человек распределяет вес во время тренировки, рубашка будет держать сутулых людей в тонусе, а шорты — следить за формой спортсменов. Также есть неанонсированные идеи, касающиеся робототехники будущего.

Напомним, инженеры из Калифорнийского университета в Сан-Диего разработали на основе электрической микросети прототип одежды. Разработчики утверждают, что такая одежда способна вырабатывать энергию за счет движений и пота владельца, которую можно использовать для питания носимой электроники.