«Пояс успешности» создадут на Донбассе. Фото: Главком

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Ракурс

«Пояс успешности» Донбасса планирует создать украинская власть.

Для восстановления и развития экономики Донецкой и Луганской областей будут привлечены четыре источника финансирования, а конечной целью является создание так называемого пояса успешности. Об этом 28 марта заявил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире телеканала «Дом».

По его словам, для ликвидации последствий войны на Донбассе необходимо 21 млрд долл. Эти средства будут искать из собственного бюджета, а также привлекать донорскую помощь, внешние кредиты и инвестиции.

Денег в мире сегодня много, дешевых. Люди ищут, куда их вложить. Конечно, скажете вы, а зачем ему идти в рискованную часть Донецкой или Луганской областей, когда он может вложиться в Словакии, Чехии, Польши. Может. И делает. Но если мы предложим более льготные и успешные условия, то тем, кто занимается рисковым капиталом, они зайдут. Потому что в более рисковых условиях они могут больше заработать, — отметил он.

Отмечается, что инвестиции должны быть застрахованы от военных и политических рисков. Правительство хочет создать страховой фонд, который будет наполняться как из государственных денег, так и из денег партнеров с Запада. Ставка будет делаться на малый и средний бизнес.

Резников отметил, что сначала «пояс успешности» будут воплощать в жизнь на подконтрольной Украине части Донецкой и Луганской областей. После освобождения Донбасса от российских войск и боевиков, проект реализуют и в других районах.

Напомним, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что разминирование Донбасса займет не менее 25−30 лет. Чиновник утверждает, что плотность мин и взрывоопасных веществ на территории Украины больше, чем в любой точке мира.