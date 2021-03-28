«Пояс успішності» створять на Донбасі. Фото: Главком

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«Пояс успішності» Донбасу планує створити українська влада.

Для відновлення і розвитку економіки Донецької та Луганської областей будуть залучені чотири джерела фінансування, а кінцевою метою є створення так званого поясу успішності. Про це 28 березня заявив віце-прем'єр-міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в ефірі телеканалу «Дом».

За його словами, для ліквідації наслідків війни на Донбасі необхідно 21 млрд дол. Ці кошти шукатимуть з власного бюджету, а також залучатимуть донорську допомога, зовнішні кредити та інвестиції.

Грошей у світі сьогодні багато, дешевих. Люди шукають, куди їх вкласти. Звичайно, скажете ви, а навіщо йому йти до ризикованої частини Донецької чи Луганської областей, коли він може вкластися у Словаччині, Чехії, Польщі. Може. І робить. Але: якщо ми запропонуємо більш пільгові та успішні умови, то тим, хто займається ризиковим капіталом, вони зайдуть. Тому що в більш ризикових умовах вони можуть більше заробити, — зазначив він.

Наголошується, що інвестиції повинні бути застраховані від військових і політичних ризиків. Уряд хоче створити страховий фонд, який буде наповнюватися як із державних грошей, так і з грошей партнерів із Заходу. Ставка робитиметься на малий та середній бізнес.

Резніков відзначив, що спочатку «пояс успішності» втілюватимуть у життя на підконтрольній Україні частині Донецької та Луганської областей. Після звільнення Донбасу від російських військ та бойовиків, проект реалізують й у інших районах.

Нагадаємо, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що розмінування Донбасу триватиме не менше 25−30 років. Чиновник стверджує, що щільність мін та вибухонебезпечних речовин на території України більша, ніж у будь-якій точці світу.